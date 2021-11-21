Вс, 21.11.2021
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"Динамо" уступило принципиальному сопернику. Всё решил гол Яниса Якса

Янис Якс ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В воскресенье, 21 ноября, рижское "Динамо" на выезде потерпело поражение от ХК "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч проходил в ДС "Большой" и завершился победой хозяев со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

На 14-й минуте в составе хозяев заброшенной шайбой отличился латвийский защитник Янис Якс. Ему ассистировали Давид Рундблад и Василий Глотов. Рижане нанесли по воротам соперника 16 бросков, но так и не сумели пробить шведского голкипера Магнуса Хелльберга.

В данный момент рижское "Динамо" с 25 очками в 29 матчах занимает 11-е место в Западной конференции. ХК "Сочи" с 26 очками после 31 матча поднялся на 10-е место Запада.

Далее рижан ожидают ещё два матча на выезде - 23.11 против "Ак Барса" и 25.11 против "Нефтехимика".


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