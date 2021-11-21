Видео ⟩ Кошка с четырьмя ушами стала звездой интернета
Мидас родилась с двумя парами ушей и поврежденной челюстью из-за генетических мутаций. Ее подобрала на улице жительница Анкары. Теперь у необычной кошки внушительное количество поклонников.
Мидас родилась с двумя парами ушей и поврежденной челюстью из-за генетических мутаций. Ее подобрала на улице жительница Анкары. Теперь у необычной кошки внушительное количество поклонников.
Кошка родилась в Анкаре, с пятью братьями и сестрами. Женщина, которая взяла кошку к себе домой, сказала, что влюбилась в Мидас с первого взгляда. Она волновалась, что кошка не сможет найти себе дом из-за своего уникального вида.
"Мы никогда не думали покупать кота, мы просто хотели спасти его от жизни на улице", - сказала хозяйка. У нее уже живут два золотых ретривера, Зейно и Сузи.
Имя кошки происходит от мифического царя Фригии - Мидаса, у которого были ослиные уши, однако все, к чему он прикасался, превращалось в золото.
Хоть Мидас и выглядит необычно, это не влияет на ее здоровье или слух, говорит ее ветеринар Ресат Нури Аслан.
Видео: Мидас играет с золотым ретривером