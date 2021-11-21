21 ноября в одном абзаце ⟩ Годовщина трагедии, угрозы семейному врачу и жестокий водитель

События дня в одном абзаце

В Нидерландах продолжаются протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса. Правительство не особо жалуют и латвийцы - уровень доверия властям упал до рекордно низкого уровня. Впрочем, исследования показывают, что в Латвии люди стали больше доверять вакцинам от коронавируса. Это не значит, что люди перестали умирать. Тем временем, в Балви семейные врачи получают угрозы от противников вакцинации. Сандра Сондоре, советник главы МИД Ринкевича, больше не состоит в рабочих отношениях с министерством. Зима приближается - в некоторых регионах Латвии уже сегодня возможно обледенение, а жители собирают подписи с целью призвать Сейм снизить конечную стоимость отопления. Рижские стоянки перейдут в ведение Рижской думы, что, возможно, облегчит уход за ними зимой. Водитель автобуса в Балви жестоко обошелся с девочкой-подростком, чуть не оставив ее на остановке. Поиски 13-летнего мальчика, пропавшего 20 ноября, увенчались успехом. На дорогах Латвии двое водителей сбили насмерть пешеходов и скрылись с мест происшествия. В кошачьем домике общества защиты животных Ķepu-Ķepā произошел пожар, часть животных погибла.

Все обсуждают

В "гонках" на московских дорогах погиб известный автоблогер Саид Губденский. Также авария унесла жизнь водителя автомобиля, с которым он столкнулся на Кутузовском проспекте в Москве. Эта история в очередной раз показывает, как известные блогеры и авторы видео с нарушениями правил дорожного движения в социальных сетях становятся не только реальной опасностью для всех участников дорожного движения, но и рискуют сами расстаться с жизнью.

Чем себя порадовать?

Рижская группа Dani Ryan в обстановке пандемии решила порадовать слушателей видеоконцертом. Музыканты записали свое выступление и выложили его на Youtube. Получилось очень задорно. Приятного просмотра!