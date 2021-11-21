De Facto: Латвия готовится к наплыву мигрантов

"На границе Латвии за последние недели не было констатировано крупных, массовых групп. Но не исключено, что режим Беларуси попробует что-то похожее разыграть на границе с Литвой и Латвией. Мы считаем, что риск велик", - сказал заместитель председателя Государственной пограничной службы Латвии Ивар Рускулис.

Две недели назад тысячи мигрантов в сопровождении белорусских пограничников отправились в сторону польской границы. В результате произошли столкновения между пограничниками и мигрантами.

Мигранты получили обманные обещания попасть в Евросоюз. Они заплатили за дорогу по несколько тысяч евро с человека, а теперь вынуждены неделями мерзнуть и голодать в белорусских лесах. Среди них, кроме мужчин в расцвете сил, много женщин и детей.

Пограничники рассказывают, что ситуация на латвийской границе гораздо спокойнее. Пограничники ежедневно предотвращают около 20 попыток пересечь границу. В центр проживания мигрантов направляется от четырех до семи человек в неделю. На самой границе мигранты не остаются, в отличие от того, как это было в августе.

Хотя Беларусь и начала репатриацию, в соседней стране по-прежнему находятся несколько тысяч мигрантов. "Эту информацию они, конечно, не раскрывают - сколько людей привезли из стран с высоким риском нелегальной миграции. Оценки разные: от нескольких тысяч - но, как мы видим, эти несколько тысяч уже на границе с Польшей - до почти 10 000, которые могут быть на территории Беларуси", - рассказывает Рускулис.

С учетом конфликта на польской границе Минобороны Латвии неделю назад начало учения в Латгале. Таким образом, присутствие военных на границе увеличилось.

"Мы не хотели прецедента, когда за один день войска появляются на границе, поэтому это самый правильный путь. Мы сообщили по каналам ОБСЕ об этих учениях и, таким образом, подали информацию о войсках в регионе", - сказал госсекретарь Минобороны Янис Гарисон.

Точное число вовлеченных в латгальские учения солдат неизвестно, но изначально речь шла о примерно трех тысячах. В учениях не примут участие иностранные военнослужащие, находящиеся на территории Латвии.

Целью Лукашенко при усилении им же созданного кризиса миграции может быть попытка добиться отмены санкций Евросоюза и возобновить диалог с западными лидерами на его условиях. Но Лукашенко, наоборот, ускорил введение очередного ряда санкций против его режима.

При этом и с Лукашенко, и с президентом России Владимиром Путиным лично созвонилась канцлер Германии Ангела Меркель. Ее решение говорить с Лукашенко оценивают очень неоднозначно:

"Трудно сказать, в какой степени тут есть какой-то план и кто спланировал все, что мы видим. Некоторые аналитики и польское правительство считают, что это все - план Кремля. С другой стороны, многие, я думаю, согласятся, что Путин хорошо умеет использовать возможности тогда, когда они появляются", - прокомментировал кризис руководитель белорусского офиса Фонда Конрада Аденауэра Якоб Валенштайн.

Путин точно бы выиграл от того, что в результате кризиса мигрантов удалось бы расширить российское военное присутствие в Беларуси. Минобороны указывает на то, что военный компонент кризиса увеличивается, напоминая о недавних учениях российских десантников в приграничной зоне и о полетах стратегических бомбардировщиков в течение нескольких дней неподалеку от границы.

"Когда мне рассказывают, что стратегические бомбардировщики занимаются разведкой, я говорю - детям сказки рассказывайте, но не надо считать всех дураками", - говорит Гарисон.