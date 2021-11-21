Даниил Медведев проиграл в финале Итогового турнира ATP

Матч продлился 1 час 16 минут и завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу Зверева.

По ходу встречи Зверев, занимающий третье место в мировом рейтинге ATP, сделал семь эйсов, два брейка и один раз ошибся при подаче. 25-летний Медведев (2 АТР) трижды подал навылет и допустил две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал равным - 6:6.

Этот титул стал для 24-летнего Зверева шестым в сезоне и 19-м в карьере. Для немецкого теннисиста это уже второй титул Итогового турнира ATP - ранее он становился чемпионом в 2018 году, когда обыграл в финальной встрече серба Новака Джоковича.

Кроме того, Александр Зверев стал первым игроком с 1990 года, которому удалось обыграть первые две ракетки мира в плей-офф Итогового турнира ATP. Накануне немец оказался сильнее серба Новака Джоковича, который является первой ракеткой мира. Ранее подобное удавалось американцу Андре Агасси.