Даниил Медведев проиграл в финале Итогового турнира ATP
Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Итогового турнира ATP. В решающем матче он обыграл россиянина Даниила Медведева.
Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Итогового турнира ATP. В решающем матче он обыграл россиянина Даниила Медведева.
Матч продлился 1 час 16 минут и завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу Зверева.
По ходу встречи Зверев, занимающий третье место в мировом рейтинге ATP, сделал семь эйсов, два брейка и один раз ошибся при подаче. 25-летний Медведев (2 АТР) трижды подал навылет и допустил две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал равным - 6:6.
Этот титул стал для 24-летнего Зверева шестым в сезоне и 19-м в карьере. Для немецкого теннисиста это уже второй титул Итогового турнира ATP - ранее он становился чемпионом в 2018 году, когда обыграл в финальной встрече серба Новака Джоковича.
Кроме того, Александр Зверев стал первым игроком с 1990 года, которому удалось обыграть первые две ракетки мира в плей-офф Итогового турнира ATP. Накануне немец оказался сильнее серба Новака Джоковича, который является первой ракеткой мира. Ранее подобное удавалось американцу Андре Агасси.
Отметим, что победительницей Итогового турнира WTA стала испанка Гарбинье Мугуруса, которая в финальном матче обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 7:5. Для 28-летней Мугурусы это первый выигранный Итоговый турнир WTA. Кроме того, она стала первой испанкой, выигравшей этот турнир в одиночном разряде.