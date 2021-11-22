Прогноз Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 ноября: "Рубите хвосты Дракону. У каждого они свои"

По прогнозу астролога, главные факторы предстоящих дней - Солнце в понедельник входит в знак Стрельца, встречается с Южным узлом, а вскоре туда же подтягивается Меркурий. Соединение Солнца и Меркурия на Южном узле. Он же Кету, он же Хвост дракона.

"Не буду вдаваться в анатомические подробности мифических существ, но именно хвост - это место, через которое… мммм… все, что Дракон съел, выходит наружу, так сказать...

Пришло время для всех нас прощаться со старым опытом, избавляться от тех представлений, что накоплены, переработаны, усвоены, и идти дальше.

Пусть ваш внутренний наблюдатель внимательно фиксирует происходящее в эти дни -

от чего-то нужно отказаться, за что-то перестать держаться, о чем-то просто забыть и идти дальше, а что-то резко сократить

(например, время, проводимое в бессмысленном листании соцсетей).

Отпустите то, что стало лишним, чтобы в жизнь могло прийти новое. Рубите хвосты Дракону. У каждого они свои", - объяснила Василиса Володина.

Ключевые мысли по дням недели: Понедельник - договорись с командой

- договорись с командой Вторник - используй последний ресурс прошлого

- используй последний ресурс прошлого Четверг - ставка на разумный оптимизм

- ставка на разумный оптимизм Суббота - любви все возрасты покорны