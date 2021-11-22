Пн, 22.11.2021
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Агрита Петрунина, мать погибшего в Золитудской "Максиме"

Фото ⟩ Ольга Серябкина впервые стала мамой

Ольга Серябкина ФОТО: Кадр из видео

В воскресенья, 21 ноября, экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина сообщила в соцсетях, что впервые стала мамой. 

36-летняя Ольга Серябкина несколько месяцев скрывала беременность. Теперь она поделилась с поклонниками новостью - у нее родился сын Лука. 

О беременности Ольга узнала в конце марта: "Мы были по-настоящему счастливы, потому что очень хотели этого. Но не могу сказать, что нас поглотила идея стать родителями - мы продолжали жить в своем привычном ритме".

Напомним, что Ольга замужем за бизнесменом и концертным директором Георгием Начкебия. Пара тайно сыграла свадьбу в Австрии, где они сейчас и проживают. Вместе с избранником она строит дом. 


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