Фото ⟩ Ольга Серябкина впервые стала мамой
В воскресенья, 21 ноября, экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина сообщила в соцсетях, что впервые стала мамой.
В воскресенья, 21 ноября, экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина сообщила в соцсетях, что впервые стала мамой.
36-летняя Ольга Серябкина несколько месяцев скрывала беременность. Теперь она поделилась с поклонниками новостью - у нее родился сын Лука.
О беременности Ольга узнала в конце марта: "Мы были по-настоящему счастливы, потому что очень хотели этого. Но не могу сказать, что нас поглотила идея стать родителями - мы продолжали жить в своем привычном ритме".
Напомним, что Ольга замужем за бизнесменом и концертным директором Георгием Начкебия. Пара тайно сыграла свадьбу в Австрии, где они сейчас и проживают. Вместе с избранником она строит дом.