Фото ⟩ Ольга Серябкина впервые стала мамой

36-летняя Ольга Серябкина несколько месяцев скрывала беременность. Теперь она поделилась с поклонниками новостью - у нее родился сын Лука.

О беременности Ольга узнала в конце марта: "Мы были по-настоящему счастливы, потому что очень хотели этого. Но не могу сказать, что нас поглотила идея стать родителями - мы продолжали жить в своем привычном ритме".