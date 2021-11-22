В США автомобиль врезался в рождественское шествие; есть погибшие
Вечером в воскресенье в Висконсине, США, в рождественское шествие врезался автомобиль, в результате чего погибли несколько человек, сообщает AFP.
Вечером в воскресенье в Висконсине, США, в рождественское шествие врезался автомобиль, в результате чего погибли несколько человек, сообщает AFP.
Информация об инциденте, произошедшем в Вокише, одном из пригородов Милуоки, вскоре после 4:30 (0:30 понедельника по латвийскому времени), еще обобщается.
Во время, когда в городке проходило ежегодное рождественское шествие, в толпу зрителей врезался красный внедорожник, который зацепил примерно 20 человек, рассказал начальник местной полиции.
Сидевший за рулем человек задержан.
Как рассказал журналистам начальник пожарной службы, в больницы доставлены 11 взрослых и 12 детей.
Галерея: Автомобиль въехал в рождественское шествие