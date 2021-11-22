В США автомобиль врезался в рождественское шествие; есть погибшие

Информация об инциденте, произошедшем в Вокише, одном из пригородов Милуоки, вскоре после 4:30 (0:30 понедельника по латвийскому времени), еще обобщается.

Во время, когда в городке проходило ежегодное рождественское шествие, в толпу зрителей врезался красный внедорожник, который зацепил примерно 20 человек, рассказал начальник местной полиции.

Он добавил, что среди пострадавших есть дети, и что несколько человек погибли.

Сидевший за рулем человек задержан.

Как рассказал журналистам начальник пожарной службы, в больницы доставлены 11 взрослых и 12 детей.