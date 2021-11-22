Пн, 22.11.2021
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Ольга Виноградова, автор инициативы на портале Manabalss.lv

В США автомобиль врезался в рождественское шествие; есть погибшие

ФОТО: AP/Scanpix

Вечером в воскресенье в Висконсине, США, в рождественское шествие врезался автомобиль, в результате чего погибли несколько человек, сообщает AFP.

Информация об инциденте, произошедшем в Вокише, одном из пригородов Милуоки, вскоре после 4:30 (0:30 понедельника по латвийскому времени), еще обобщается.

Во время, когда в городке проходило ежегодное рождественское шествие, в толпу зрителей врезался красный внедорожник, который зацепил примерно 20 человек, рассказал начальник местной полиции.

Он добавил, что среди пострадавших есть дети, и что несколько человек погибли.

Сидевший за рулем человек задержан.

Как рассказал журналистам начальник пожарной службы, в больницы доставлены 11 взрослых и 12 детей.

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