Выявлено 349 новых случаев Covid-19, умер пациент младше 20 лет

Умершие входили в возрастные категории от 10 до 89 лет:

один человек в возрасте от 10 до 19 лет;

два человека в возрасте от 50 до 59 лет;

четыре человека в возрасте от 60 до 69 лет;

пять человек в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека в возрасте от 80 до 89 лет.

два человека в возрасте от 90 до 99 лет;

15 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Два человека были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 218 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 131 был вакцинирован.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 754,9 до 751 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 8,1%. Было сделано 4305 тестов.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 246 465 человек, 3967 человек с этим заболеванием скончались.

Вакцинация

На неделе государственного праздника, когда в Латвии было четыре выходных, темп вакцинации от Covid-19 снизился, но был выше, чем в "пустые недели" этим летом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

По предварительным данным, на прошлой неделе было вакцинировано около 46 000 человек, или в среднем около 6 600 человек в день. Эти данные могут быть измениться, так как медучреждения вводят информацию о вакцинации с задержкой в несколько дней. В предыдущие пять недель уровень вакцинации был относительно высоким, а количество людей, вакцинированных от Covid-19, составляло в среднем около 12 000 в день.

Число получателей первой вакцины в последние недели сокращается, и эксперты ранее указывали, что эта тенденция может сигнализировать о потенциальном снижении общей активности вакцинации. На прошлой неделе только около 11 000 из примерно 46 000 прививок от Covid-19 были первыми. Для сравнения, за неделю с 18 октября из 89 000 прививок 47 000 были первыми.

В воскресенье прививку от Covid-19 получили по крайней мере 1115 человек, в том числе 284 человека - первую прививку, а 631 человек завершил процесс вакцинации, в том числе 231 человек был привит однократной вакциной Johnson&Johnson.

Темпы вакцинации третьей дозой уже не сильно отстают от вакцинации первой дозой - вчера бустерную прививку получили 200 человек.