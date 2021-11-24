Ср, 24.11.2021
Вам доступна вакцина, которая в 20 раз снижает риск госпитализации. Но это не мелочь! Никита Троянский, эпидемиолог
Никита Троянский, эпидемиолог

Закат в Мексике, тренировки на пляже и Хабиб в Мекке. Как прошла неделя звёзд спорта?

Пляжи, церкви, путешествия и, конечно же, тренировки. Заглядываем в Instagram звёзд спорта!
 

Латвийская легкоатлетка Синдия Букша делала селфи на подушке

Хабиб Нурмагомедов побывал в Мекке

Гимнастка Ангелина Мельникова посетила премию "Женщина года Glamour 2021"

Майрис Бриедис демонстрировал мышцы

Кристап Порзиньгис и аризонские кактусы

Евгения Медведева весело отметила свой день рождения

Оказалось, что Андрей Аршавин одного роста с собакой

Дарья Клишина тренировалась на пляже

Теннисист Карен Хачанов съездил в Армению

Максим Траньков и Маргарита Мамун сходили к Ивану Урганту

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Сербская теннисистка Ольга Данилович не удержалась, увидев в зеркале чистое зеркало

Александр Кержаков в родном Санкт-Петербурге

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Теннисистка Анастасия Потапова на фоне мексиканского заката

Дмитрий Губерниев уже отснялся в новогодней передаче


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