Чт, 25.11.2021
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Фото ⟩ Как звезда сериала "Кухня" зарабатывает на новогодних елках

Звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элеон" Елена Ксенофонтова в пандемию стала заниматься украшением елок в домах знаменитых коллег. К примеру, в прошлом году она украсила елку Леры Кудрявцевой. Об этом пишет Пятый канал.

Начиналось все как увлечение, но слова Максима Виторгана все изменили. Так хобби переросло в заработок. Елена не только украшает елки, но и делает рождественские венки. 

В праздники у Ксенофонтовой много работы. Она ставила елки в воскресной школе, ресторанах, в домах звезд. К каждому клиенту Елена подходит индивидуально. 

Вот и в этом году Виторган сделал подруге рекламу:

"Смотрите и записывайте! Нового года не избежать, а сани готовить уже поздно? Но выход есть - это Лена Ксенофонтова!... А знаете ли вы, что у Лены есть хобби? Она делает авторские новогодние елки и рождественские венки", - написал актер. 

Максим отметил, что вот уже три года дома у него елка от коллеги: "Однажды Лена сделала мне елку мужчины-мальчика. То есть это не просто новогодняя елка, но, если угодно, своего рода инсталляция, рассказывающая о вас или о вашем мире"


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