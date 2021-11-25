Фото ⟩ Как звезда сериала "Кухня" зарабатывает на новогодних елках

Начиналось все как увлечение, но слова Максима Виторгана все изменили. Так хобби переросло в заработок. Елена не только украшает елки, но и делает рождественские венки.

В праздники у Ксенофонтовой много работы. Она ставила елки в воскресной школе, ресторанах, в домах звезд. К каждому клиенту Елена подходит индивидуально.

Вот и в этом году Виторган сделал подруге рекламу:

"Смотрите и записывайте! Нового года не избежать, а сани готовить уже поздно? Но выход есть - это Лена Ксенофонтова!... А знаете ли вы, что у Лены есть хобби? Она делает авторские новогодние елки и рождественские венки", - написал актер.