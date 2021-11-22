Путин ревакцинировался от Covid-19 и рассказал, чем

"Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником-Лайт", это уже называется ревакцинация", - сказал Путин в воскресенье на встрече с заместителем директора Института Гамалеи Денисом Логуновым.

Также глава государства отметил, что хочет принять участие в испытаниях назальной формы "Спутника V".

Напомним, Путин завершил курс вакцинации против коронавируса в апреле этого года. Таким образом, он осуществил ревакцинацию спустя семь месяцев. Сначала президент не раскрывал, какой вакциной прививался, однако затем сообщил, что это был "Спутник V".