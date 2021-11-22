Путин ревакцинировался от Covid-19 и рассказал, чем
Президент России Владимир Путин привился третьей дозой вакцины против коронавируса, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Президент России Владимир Путин привился третьей дозой вакцины против коронавируса, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
"Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником-Лайт", это уже называется ревакцинация", - сказал Путин в воскресенье на встрече с заместителем директора Института Гамалеи Денисом Логуновым.
Также глава государства отметил, что хочет принять участие в испытаниях назальной формы "Спутника V".
Напомним, Путин завершил курс вакцинации против коронавируса в апреле этого года. Таким образом, он осуществил ревакцинацию спустя семь месяцев. Сначала президент не раскрывал, какой вакциной прививался, однако затем сообщил, что это был "Спутник V".
Отметим, что "Спутник Лайт" - зарегистрированный в России препарат, для вакцинации которым требуется всего одна доза. "Спутник Лайт" является первым компонентом двухкомпонентной вакцины "Спутник V". Его в России планируют использовать только для ревакцинации.