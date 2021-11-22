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До «Черной пятницы» всего несколько недель, и она как обычно станет крупнейшим событием года в сфере шоппинга. «Черная пятница», которая зародилась в США, стала крупнейшим глобальным торговым событием года. Поскольку она проводится перед Рождеством, это идеальное время, чтобы сделать большую часть рождественских покупок с меньшими затратами. Большинство акций, как правило, длятся вплоть до «Киберпонедельника», который приходится на 29 ноября, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы ознакомиться с предложениями.

Что такое «Черная пятница»?

«Черная пятница» – это неофициальное название для дня, когда розничные торговцы предлагают распродажи, снижая цены вплоть до 80%. Это один из самых загруженных дней в календаре розничной торговли и обычно знаменует начало периода рождественских покупок. Первоначально мероприятие по шоппингу начиналось в США, но в последние годы стало ежегодным мероприятием и по всему миру.

Дата этого мероприятия приходится на пятницу после Дня благодарения в США, который отмечается в четвертый четверг ноября. В этом году «Черная пятница» состоится 26 ноября. Обычно за «Черной пятницей» следуют выходные с дополнительными скидками, которые заканчиваются в полночь «Киберпонедельника».

Реальны ли предложения «Черной пятницы»?

Есть несколько способов убедиться, что вы приобретаете товары по самым выгодным предложениям во время «Черной пятницы». Как правило, в магазинах предлагается широкий спектр скидок, но точное знание того, что вы хотите, и предварительное исследование, могут иметь решающее значение. Вот несколько советов, которые помогут вам купить много товаров по низкой цене 26 ноября:

Избегайте импульсивных покупок, составьте список того, что вы хотите и нужно купить во время Черной пятницы, и придерживайтесь этого.

Проверьте цены интересующих вас товаров за несколько недель до начала продаж, чтобы сравнить скидки при их запуске.

Сравните цены на товары в физических магазинах и онлайн-магазинах, поскольку, в каких-то местах цены могут отличаться, так вы сэкономите немного денег.

Не беспокойтесь о том, что вы пропустите ноябрьские предложения. Поскольку вы всегда можете дождаться распродажи в конце года.

ФОТО: Пресс-фото

Как долго длятся скидки?

Строго говоря, «Черная пятница» – это всего лишь один день. Но с тех пор, как эта тенденция стала набирать обороты, многие магазины продлевают распродажи на несколько дней, а некоторые – даже на недели.

Откуда взялась «Черная пятница»?

День благодарения – это федеральный праздник в Соединенных Штатах, который возник как праздник урожая и отмечается с 1789 года. У многих сотрудников, школ и предприятий, не занимающихся розничной торговлей, День благодарения и последующая пятница – выходные, что создает четырехдневный уик-энд и увеличивает число потенциальных покупателей. Пятница после Дня благодарения стала ассоциироваться с покупками в 1950-х годах, хотя и получила свое название позже.

Выходные традиционно знаменуют начало курортного сезона перед Рождеством и Новым годом. Эта традиция распространилась повсюду в последние десятилетия и теперь отмечается в Великобритании, Канаде, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Швеции, Латвии и растущем списке других стран.

ФОТО: Пресс-фото