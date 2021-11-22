SPKC: В этом сезоне грипп будет распространяться активнее

В течение предыдущего сезона активность гриппа в Европе оставалась низкой на протяжении всего сезона из-за различных ограничений, введенных для снижения распространения Covid-19. Однако ожидается, что в этом сезоне вирус гриппа будет распространяться более активно, поскольку во многих европейских странах уже снимаются ограничения и возобновляются социальные контакты. Кроме того, учитывая низкий уровень заболеваемости гриппом в прошлом году,

ожидается, что естественный иммунитет населения к гриппу будет ниже в сезоне 2021-2022 годов, что может подстегнуть распространение болезни и усложнить ее течение, предупреждает SPKC.

Поэтому специалисты SPKC призывают людей, особенно из групп риска, защитить себя от возможных серьезных заболеваний, снова сделав прививку от гриппа в этом году, потому что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями подвергаются более высокому риску заболеть гриппом в тяжелой форме. Кроме того, грипп, как и инфекция Covid-19, может привести к обострению хронических заболеваний, а также вызвать бактериальную инфекцию, что значительно ухудшает прогноз исхода заболевания.

В этом году получить оплачиваемые государством вакцины против гриппа в медицинских учреждениях, пунктах вакцинации или у своего семейного врача могут люди, принадлежащие к определенным группам. Вакцины от гриппа доступны детям в возрасте до двух лет, беременным женщинам, медикам и вспомогательному персоналу, работникам и клиентам центров социального ухода, людям старше 65 лет, а также взрослым и детям с хроническими заболеваниями - легких, сердечно-сосудистыми, метаболическими, почечными, психоневрологическими, иммунодефицитом, и лицам, получающим иммуносупрессивную терапию.

Еженедельный отчет SPKC об острых инфекциях верхних дыхательных путей и распространенности гриппа показывает, что с 8 по 14 ноября информация о количестве пациентов, обратившихся в поликлиники с острыми респираторными инфекциями, поступила от 39 практик семейных врачей.

Доля больных респираторными инфекциями составляет 30% от общего числа пациентов, обращавшихся в амбулаторные учреждения за это время.

Клинически подтвержденных случаев гриппа семейными врачами не зарегистрировано.