Лукашенко: Беларусь ждет от ЕС ответа по поводу принятия 2000 мигрантов

"Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тысячам беженцев. У нас же в этом лагере около 2 тысяч беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз, и в частности - Германия. - Прим. БЕЛТА) их забрали. Они сказали, Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему", - цитирует Лукашенко "Наша Нива".

Глава государства заявил об этом во время доклада губернатора Гродненской области Владимира Караника и помощника по этому региону Юрия Караева, передает БЕЛТА.

"Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала (решено было в ЕС) - контактные лица, они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Беларуси Макей им звонит: "Давайте будем работать в этом ключе!" - Да мы там в командировке, еще где-то и прочее, - сказал Лукашенко.

- В этой связи: не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли".

По мнению Лукашенко, некоторые представители международных организаций приезжают в Беларусь, чтобы "покрасоваться на фоне беженцев". Когда представители международных организаций приезжают к мигрантам только для того, чтобы попиариться на этой теме, "их ноги там быть не должно", заявил Лукашенко.

"Если вы приехали, то помогите им. Не можете гуманитарный коридор организовать, так вы скажите, почему не можете. Помочь чем-то в быту для людей - пожалуйста, опыт же есть. Там же у этих международных организаций сконцентрированы огромные финансы.

Кроме Белорусского Красного Креста и наших депутатов, представителей нашей власти, никто конкретно этим не занимается. А приезжают за нос ребеночка почесать. Чего ты чешешь ему этот нос грязными руками? На камеру, естественно", - возмутился Лукашенко.

Сейчас Беларусь, по словам Лукашенко, готовит второй рейс для возвращения мигрантов на родину.

Галерея: Мигранты в лагере в Беларуси

"Их желания для нас закон. Хотят вернуться в Ирак, Сирию - вы видите, мы организовали рейс. Еще рейс готовим на конец месяца, если наберем этих людей", - отметил он.

Тем же, кто не хочет возвращаться на родину, белорусская сторона готова оказать поддержку в вопросе того, чтобы легально попасть в ЕС, отметил Лукашенко.