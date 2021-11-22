Исследование: люди хотят получать на пенсии минимум 1100 евро в месяц

Отвечая на вопрос об оптимальном размере пенсии, 51% респондентов указали, что пенсия должна составлять минимум 75% от нынешних доходов, а почти треть, или 27% человек, отметили, что на пенсии по старости хотели бы получать больше денег, чем сейчас.

Размер пенсии от 800 до 1200 евро упомянули 31% опрошенных, а 28% респондентов считают, что размер пенсии должен быть больше 1200 евро в месяц.

В целом более трети опрошенных, или 34%, видят себя в будущем как социально активных людей, наслаждающихся тем, на что нет времени сейчас. Более того, за последние три года жители стали гораздо оптимистичнее - видение себя как социально активного человека с 2018 года выросло на 12%.

Желание быть социально активными подтверждает и видение по поводу продолжения работы. 28% людей считают, что и в старости они продолжат работу для собственного удовольствия, а 27% думают, что придется работать, чтобы покрыть все расходы.

Однако почти треть респондентов, или 28%, думают, что из-за низких доходов им в старости придется жить скромно. Наибольший процент пессимизма - у жителей в возрасте от 50 до 64 лет (так считают 35%), а наибольший оптимизм царит среди жителей в возрасте от 21 до 34 лет.

Если оценивать то, как люди готовятся к активной и наполненной событиями старости, видно, что в последние годы выросло число тех, кто копит. Накопления создают 54% респондентов.

Более половины, или 55%, людей уверены, что на полноценную старость можно накопить, и более трети опрошенных считают, что оптимальное время накопления - от 20 до 30 лет.

Более двух третей людей с удовольствием работали бы и на пенсии - так ответили 71% опрошенных. Больше всего людей мотивирует продолжать работу то, что они сохранят социальные контакты и будут в обороте (36%). Впрочем, они видят свою работу как занятость на неполное время. В качестве второго по важности фактора мотивации выступает необходимость в дополнительных средствах (20%), а третьего - неудовлетворение нынешней работой (18%).

В свою очередь, если говорить о пенсионном возрасте, то 61% людей хотели бы уйти на пенсию раньше 65 лет и только 15% респондентов посчитали, что установленный сейчас пенсионный возраст оптимален.