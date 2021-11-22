Фото ⟩ Открыт памятник латвийскому музыканту Гвидо Линге
В субботу, 20 ноября, в Межапарке открыт памятник ушедшему из жизни год назад латвийскому музыканту Гвидо Линге. Об этом сообщил его брат Игорь.
В субботу, 20 ноября, в Межапарке открыт памятник ушедшему из жизни год назад латвийскому музыканту Гвидо Линге. Об этом сообщил его брат Игорь.
"Спасибо автору памятника - скульптору Бруно Страутиньшу и его команде за проделанную работу. Спасибо всем, кто сделал пожертвование на создание памятника, кто сочувствовал и думал о Гвидо", - написал он.
Напомним, 20 декабря 2020 года не стало легендарного латвийского музыканта Гвидо Линги. Ему был 51 год. Согласно документам, официальной причиной смерти стала сердечная аритмия, легочная и сердечная недостаточность, постреанимационный синдром. Гвидо были проведены тесты на коронавирус, но они были отрицательными.
Гвидо Линга родился 16 июня 1969 года и является автором многих песен и хитов. В 1980-х годах Линга играл в группах Ārprāc и Zig Zag, а в конце 1988 года он сформировал группу Linga, первое большое выступление которой состоялось на фестивале Rock for Independence в 1989 году.
В последние годы Гвидо Линга также работал диджеем на Latvijas radio 2. Гвидо и его жена Эвия вырастили двух сыновей - Дэна и Свена.