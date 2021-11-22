ВИДЕО ⟩ Во Франции снова сорвали матч. Футболисту попали бутылкой в голову

Уже на третьей минуте болельщики "Лиона" принялись забрасывать газон посторонними предметами, не позволяя игрокам "Марселя" разыграть стандарт. В какой-то момент Димитри Пайет всё же подошёл к мячу, чтобы подать угловой, но ему в голову прилетела бутылка с водой.

34-летний французский футболист упал на газон, и ему потребовалось несколько минут, чтобы встать. Вскоре главный арбитр встречи Рудди Букке принял решение прервать встречу и увёл команды в подтрибунное помещение. Позднее он принял решение не продолжать игру, так как организаторами матча не были созданы безопасные условия для его проведения.

Директор по связям с общественностью "Марселя" Жак Кардоз рассказал, что бутылка попала Пайету в висок. "Он долго лежал в раздевалке. Сегодня вечером его дважды осматривали врачи", - приводит слова Кардоза L’Équipe.

Это уже не первый подобный случай в матче чемпионата Франции в нынешнем сезоне. 22 августа в матче между "Ниццей" и "Марселем" произошёл похожий инцидент, но тогда Пайет выбросил бутылку обратно на трибуны, что привело к прорыву болельщиков на поле и последующей потасовке.