ВИДЕО ⟩ Во Франции снова сорвали матч. Футболисту попали бутылкой в голову
Матч 14-го тура чемпионата Франции по футболу между командами "Лион" и "Марсель" был прерван уже через три минуты после начала из-за поведения болельщиков на трибунах.
Матч 14-го тура чемпионата Франции по футболу между командами "Лион" и "Марсель" был прерван уже через три минуты после начала из-за поведения болельщиков на трибунах.
Уже на третьей минуте болельщики "Лиона" принялись забрасывать газон посторонними предметами, не позволяя игрокам "Марселя" разыграть стандарт. В какой-то момент Димитри Пайет всё же подошёл к мячу, чтобы подать угловой, но ему в голову прилетела бутылка с водой.
34-летний французский футболист упал на газон, и ему потребовалось несколько минут, чтобы встать. Вскоре главный арбитр встречи Рудди Букке принял решение прервать встречу и увёл команды в подтрибунное помещение. Позднее он принял решение не продолжать игру, так как организаторами матча не были созданы безопасные условия для его проведения.
Директор по связям с общественностью "Марселя" Жак Кардоз рассказал, что бутылка попала Пайету в висок. "Он долго лежал в раздевалке. Сегодня вечером его дважды осматривали врачи", - приводит слова Кардоза L’Équipe.
Это уже не первый подобный случай в матче чемпионата Франции в нынешнем сезоне. 22 августа в матче между "Ниццей" и "Марселем" произошёл похожий инцидент, но тогда Пайет выбросил бутылку обратно на трибуны, что привело к прорыву болельщиков на поле и последующей потасовке.
Ещё один инцидент произошёл 24 октября в Марселе, когда болельщики хозяев настолько интенсивно бросали мусор на газон, что полицейским пришлось закрывать щитами Неймара во время угловых.