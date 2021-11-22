22 ноября в одном абзаце ⟩ Смерть врача и подростка от Covid-19, ревакцинация Путина, как сгорел кошачий домик

События дня в одном абзаце

Как обычно, первую скрипку в новостном потоке играет коронавирус. Всего за воскресенье было выявлено 349 новых случаев заражения и 19 смертей. Одним из погибших оказался семейный врач из Лиепаи - Игорь Стома. А семья лыжного тренера Ингуса Эйдукса, умершего от Covid-19 ранее в ноябре, сомневается в адекватности, оказанной ему помощи. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс тем временем успокаивает - Covid-заболеваемость может начать расти, но вряд ли настолько, чтобы снова ввести ограничения. Президент России Владимир Путин рассказал о том, что привился уже третьей дозой вакцины. А директор Госинспекции данных Екатерина Мацука уверяет, что Covid-сертификат не представляет опасности личным данным человека. В невирусных новостях тоже масса интересного. По данным передачи Nekā personīga, половина нового совета Latvijas valsts meži - бывшие подчиненные министра земледелия Каспара Герхардса. А президент Беларуси Александр Лукашенко ждет, чтобы Европа забрала 2000 беженцев на границе с Польшей. Также стало больше известно о пожаре в кошачьем домике общества защиты животных Ķepu-Ķepā, в котором погиб 21 кот. Причиной возгорания пожарные считают дымоход.

Все обсуждают

Одна из самых страшных новостей дня - вторая за все время пандемии в Латвии смерть подростка от Covid-19. Ему уже исполнилось 18 лет, но курс вакцинации не был пройден. Кроме того, по сообщению Резекненской больницы, подросток был подвержен сразу нескольким факторам риска, которые могли усугубить тяжелый ход болезни.

Чем себя порадовать?

Может, не все будут довольны этой новостью, но синоптики обещают, что уже завтра выпадет снег. А местами так и вообще: возможен сильный снегопад или даже небольшая метель. В общем, доставайте варежки, лыжи и санки!