"Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали": полная расшифровка интервью Александра Лукашенко Би-би-си

Би-би-си: Хочу спросить про Владимир Путина, вы вместе работаете…
А.Л.: А почему вы у него не спросите - вы в Москве.
Би-би-си: Я у него спрошу про вас.
А.Л.: Спросите сначала про меня.
Би-би-си: Вы давно работаете вместе, и мне интересно, чему вы научились у него, а чему он, может быть, научился у вас?
А.Л.: Когда спросите у него, чему он у меня научился, вам понятно станет, чему научился я у него. Точка.
Би-би-си: Но вы вместе сейчас создаете новый интеграционный…
А.Л.: Создаем. Вы с Америкой, я с Россией. Вот и вы с Америкой, Англия с Америкой, а я с Россией.
Би-би-си: У нас с Америкой союзного государства нет.
А.Л.: Будет. У вас больше, чем союзное государство. Вам американцы сказали уйти из Европейского союза. Трамп сказал - вы ушли.
Би-би-си: А где доказательства?
А.Л.: А там, где толпы людей по Минску ходили и их было огромное количество.
Би-би-си: Да, это на кадрах, это все видели.
А.Л.: И это на кадрах, это факт. Неоспоримый. Скажите, пожалуйста, почему вы бучу не поднимаете по поводу беженцев с Франции. 600 человек недавно к вам проникли и у вас конфликт в Великобритании, и Макрон пригрозил вам, что он отключит электричество на каких-то ваших островах британских. Почему вы об этом не рассказываете народу? 600 человек приплыло к вам. Вот последняя партия!
Би-би-си: Потому что я нахожусь в Беларуси. Там есть корреспонденты, которые рассказывают [об этом]. Поэтому я возвращаюсь к…
А.Л.: Ответ принимается, хорошо.
Би-би-си: …к союзу. Будет, может, не через год и не через два, один лидер этого союза, один президент? Есть такой план для этого союза России и Беларуси?
А.Л.: Союз - это два суверенных независимых государства, которые выстраивают этот союз. Когда вы с американцами устраиваете союз, речи не идет о том, что у вас не будет королевы и парламента.
Би-би-си: У нас нет союзного государства.
А.Л.: У вас союз есть, и вы мне задали вопрос, поэтому слушайте мой ответ. Значит, вы когда создавали свой союз, американцы не сказали, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы, свой союз формируя с середины 90-х, еще начиная с Ельциным, четко определялись, что это будут две страны, Беларусь и Россия, которые выстроят союз, и он будет мощнее, чем унитарное государство. Вот вам откровенно говорю. А вопроса "один президент, два президента" мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит.