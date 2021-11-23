"Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали": полная расшифровка интервью Александра Лукашенко Би-би-си

Би-би-си: Мне кажется, что постоянные обвинения в адрес Запада, или НАТО, или Польши, или кого угодно, что они создают здесь проблемы и что все, что происходит здесь, есть результат их работы - это неправда, это сказка. Что вышли люди - в интервью я этого не говорил, но многие говорят, 200 тысяч человек вышли, это огромное количество народа.

А.Л.: Давай будем исходить из того, что вышло 200 тысяч по всей стране, так? Но 10 миллионов! 9,7 миллиона тогда. 200 тысяч - и 9,7 миллиона, что вы хотите тогда?

Би-би-си: 200 тысяч в Минске, были протесты в других городах. То есть это большой протест.

А.Л.: Большой. Давай будем говорить. Слушай, за меня не проголосовало на тех выборах, по-моему, 650 или 670 тысяч. Представляете? Но это всего лишь 13-15%, а кто-то не пришел, а всего 13-15%. Отсюда и 80%. Вы называете 200 тысяч, я называю 600. Так это 600, а не 10 миллионов! Поэтому вы немножко с арифметикой разберитесь.

И дело не в этом, Стив. Я задаю вам конкретный вопрос: вы почему в прошлом году во время жуткого напряжения, с пандемией связанного… Я же не просил у вас помощи, и вы мне не помогали, мы как могли боролись с этой пандемией. Вы меня обвиняли, что я там народ свой не лечу, что я издеваюсь над ним, а сегодня все идете моим путем.

Сегодня все пошли моим путем, и это уже признает Всемирная организация здравоохранения. Ладно.

Би-би-си: Вашим путем?

А.Л.: И в это время вы ворвались в мой дом, вы пришли в Беларусь, где живут мирные 10 миллионов человек, пострадавших в последней войне как никто. Евреи только могут сравниться с тем, как пострадали мы и они в той войне. Вы почему пришли в мой дом?

Би-би-си: Александр Григорьевич, при чем здесь Вторая мировая?

А.Л.: Как при чем? Вы молиться на нас должны до сих пор, причем молиться потому, что мы воевали против фашизма вроде в коалиции с вами, вы не помните? Вроде с англичанами в коалиции. Помните дядьку, который сигары все время ходил и курил, и у нас с трубкой, вы этого не помните?

Би-би-си: А как относится Вторая мировая война к сегодняшней политической ситуации в Беларуси? Это абсолютно разные вещи.