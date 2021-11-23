Видео ⟩ Арзамасова и Авербух впервые показали ребенка
Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые показали сына фолловерам в соцсетях.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые показали сына фолловерам в соцсетях.
Лиза сделала публикацию в Instagram с малышом Львом, который мило улыбается.
В комментариях подписчики разделились на два лагеря: часть решила, что кроха похож на маму, а вторые утверждали, что Лев - копия папы.
"Сегодня Илья трогательно поздравил сыновей с Днем Сына! [...] В такой хороший праздник решили не прятаться. Радуемся сами и вас хотим радовать этой обезоруживающей улыбкой. Будьте как дети... Верю в то, что хороших людей на земле много!
И знакомьтесь, глаза в глаза, без прикрытия смайликами и сердечками, - Лев Ильич!" - написала Лиза.
Напомним, Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями 14 августа 2021 года. Они поженились в декабре 2020 года в Москве. Торжество было скромным. До этого у Ильи Авербуха был брак с Ириной Лобачевой, сейчас он воспитывает их совместного сына Мартина.