Вт, 23.11.2021
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Служба неотложной медицинской помощи

Видео ⟩ Арзамасова и Авербух впервые показали ребенка

Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые показали сына фолловерам в соцсетях. 

Лиза сделала публикацию в Instagram с малышом Львом, который мило улыбается. 

В комментариях подписчики разделились на два лагеря: часть решила, что кроха похож на маму, а вторые утверждали, что Лев - копия папы.

"Сегодня Илья трогательно поздравил сыновей с Днем Сына! [...] В такой хороший праздник решили не прятаться. Радуемся сами и вас хотим радовать этой обезоруживающей улыбкой. Будьте как дети... Верю в то, что хороших людей на земле много!

И знакомьтесь, глаза в глаза, без прикрытия смайликами и сердечками, - Лев Ильич!" - написала Лиза.

Напомним, Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями 14 августа 2021 года. Они поженились в декабре 2020 года в Москве. Торжество было скромным. До этого у Ильи Авербуха был брак с Ириной Лобачевой, сейчас он воспитывает их совместного сына Мартина.


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