Супергол Левандовски и латвийские арбитры на матче "Зенита"

Группа Е

Динамо Киев - Бавария 1:2

Барселона - Бенфика 0:0

Мюнхенская "Бавария", которая уже обеспечила себе досрочный выход в плей-офф, на выезде с минимальным счётом обыграла киевское "Динамо". Столица Украины встретила немецкую команду снегопадом, поэтому игра проходила с красным мячом.

Счёт на 14-й минуте открыл поляк Роберт Левандовски, который отправил мяч в сетку ворот ударом через себя. Этот мяч однозначно будет представлен в списке самых красивых голов уходящего года.

На 42-й минуте Кингсли Коман укрепил преимущество гостей, а на 70-й минуте полузащитник киевлян Денис Гармаш установил итоговый счёт в матче.

"Барселона" у себя дома не сумела обыграть португальскую "Бенфику", но сохранила за собой вторую строчку в группе "Е". Каталонцы в данный момент имеют в своём активе 7 очков, а у "Бенфики" - 5 баллов.

Группа F

Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2

"Манчестер Юнайтед" одержал выездную победу над испанским "Вильярреалом". Голами в составе "красных дьяволов" отметились Джейдон Санчо и Криштиану Роналду, который воспользовался грубой ошибкой вратаря хозяев Херонимо Рульи. Португалец забил во всех пяти матчах в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В общей сложности у него шесть забитых мячей.

🇵🇹 Криштиану Роналду в #ЛигаЧемпионов-2021/22:



Тур 1: ⚽️

Тур 2: ⚽️

Тур 3: ⚽️

Тур 4: ⚽️⚽️

Тур 5: ⚽️ pic.twitter.com/RvSVrJso0T — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 23, 2021

Благодаря сегодняшней победе "МЮ" набрал 10 очков и возглавил группу "F". Кроме того, англичане обеспечили себе выход в плей-офф - команда гарантированно не опуститься ниже второго места.

Янг Бойз - Аталанта 3:3

Шесть голов было забито в матче "Янг Бойз" и "Аталанты". На 10-й минуте матча Дуван Сапата вывел итальянцев вперёд, а на 39-й минуте Жордан Сьебатшо сравнял счёт. На 51-й минуте Хосе Луис Паломино вновь вывел вперёд "Аталанту", но на 80-й минуте Венсан Сьерро забил второй гол хозяев поля. На 84-й минуте Сильван Хефти вывел швейцарцев вперёд, но Луис Муриэль установил окончательный счёт этого матча на 88-й минуте.

После пяти туров "Аталанта" занимает 3-е место в группе "F" с 6 очками, вторым идёт "Вильярреал" с 7 очками, а "Янг Бойз" занимает 4-ю позицию (3 очка).

Группа G

Лилль - Зальцбург 1:0

Севилья - Вольфсбург 2:0

"Лилль" дома обыграл "Зальцбург" благодаря голу Джонатана Дэвида на 31-й минуте матча. В параллельном матче "Севилья" на своём поле обыграла немецкий "Вольфсбург". Голами в составе испанской команды отметились Жоан Жордан и Рафаэль Мир.

После пяти матчей "Лилль" располагается на первом месте в турнирной таблице группы "G" с 8 очками в активе. "Зальцбург" имеет в своём активе 7 очков и занимает вторую строчку. Следом идут "Севилья" (6 очков) и "Вольфсбург" (5 очков).

Группа H

Челси - Ювентус 4:0

Мальмё - Зенит 1:1

Лондонский "Челси" на своём поле разгромил "Ювентус" и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. В составе "синих" голами отметились Трево Чалоба, Рис Джеймс, Каллум Хадсон-Одои и Тимо Вернер.

"Зенит" на выезде не сумел обыграть шведский "Мальмё". Счёт на 28-й минуте открыл полузащитник хозяев Сёрен Рикс. На 53-й минуте матча форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба не забил пенальти, а десять минут спустя гол Дзюбы не засчитал VAR. "Зениту" удалось сравнять на 92-й минуте благодаря голу Ярослава Ракицкого с 11-метровой отметки.

Отметим, что матч "Мальмё" - "Зенит" обслуживал латвийский арбитр Андрис Трейманис, а помогали ему Харалдс Гудерманис, Алексей Спасенников и Александр Голубев.