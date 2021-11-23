"Динамо" потерпело третье поражение подряд, уступив в Казани

Матч проходил в ЛДС "Татнефть Арена" и завершился победой "Ак Барса" со счётом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). Для казанцев эта победа стала пятой подряд.

Счёт на 16-й минуте встречи открыл Гинтс Мейя, который вывел рижан вперёд. На 31-й минуте Джордан Уил сравнял счёт, а на 47-й минуте "Динамо" вновь вышло вперёд благодаря Лаурису Дарзиньшу.

На 52-й минуте Даниил Тарасов с передачи Джордана Уила вновь сравнял счёт, а ещё две минуты спутся Данис Зарипов впервые в матче вывел казанцев вперёд. Окончательный счёт на табло установил Дмитрий Воронков.

Рижское "Динамо" потерпело третье поражение подряд и с 25 очками идёт на 11-м месте на Западе. "Ак Барс" набрал 44 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице на Востоке.