Выявлено 1293 новых случая Covid-19. Скончались 40 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

три человека в возрасте от 50 до 59 лет;

восемь человек в возрасте от 60 до 69 лет;

пятнадцать человек в возрасте от 70 до 79 лет;

семь человек в возрасте от 80 до 89 лет;

шесть человек в возрасте от 90 до 99 лет.

34 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Шесть человек были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 794 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 499 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 751 до 742,6 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 9,6%. Было сделано 13 477 тестов.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 247 758 человек.

Таким образом, общее количество умерших пациентов с "Covid-19" достигло 4007 человек.

Больницы

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось на 7,23% - с 1106 до 1026 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 89 пациентов с Covid-19, выписано 145 человек. Как сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний, 40 больных коронавирусом вчера скончались.

В настоящее время в больницах находятся 855 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 171 человека тяжелое.

Всего с начала пандемии на лечении в больницах находилось 21 609 пациентов с Covid-19.

Вакцинация

В понедельник третьих прививок от Covid-19 сделано больше, чем первых доз вакцины, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В понедельник привились по крайней мере 7844 человека. Первую дозу вакцины получили 1208, а завершили вакцинацию 5178 человек, в том числе 614 привились вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

Бустерных вакцин в понедельник введено больше, чем первых доз - третьей дозой вакцины вчера привились 1458 человек.

К настоящему времени первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 994 000 человек, что составляет 52,8% населения страны. Из них вторую дозу уже получили около 886 000 жителей, а еще около 262 000 человек привились вакциной Johnson & Johnson. Таким образом, процесс вакцинации завершили 1,15 млн латвийцев, или 61% населения страны.

Общее количество получивших первую дозу вакцины и вакцину Johnson & Johnson составляет почти 1,26 млн человек. В свою очередь, третьей дозой вакцины привито около 46 000 человек, или 2,4% населения.

Страны Балтии

За минувшие сутки в Литве выявлено 1839 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

14 умерших были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1511 пациентов с Covid-19, 137 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 13 600 молекулярных (ПЦР) тестов и 9400 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей снизился в Литве до 976,4 случая. Этот показатель сокращается третью неделю подряд. Доля положительных ответов на тесты также снизилась до 9,9%.

В Эстонии в понедельник выявлен 821 новый случай коронавируса, скончались восемь человек

По состоянию на утро вторника в больницах находятся 417 пациентов с коронавирусом.

Стационарное лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 341 пациенту, 256 из них (75,1%) не вакцинированы, а у 85 человек (24,9%) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализирован 6971 тест, положительный результат дал 821 из них. 540 позитивных тестов принадлежат невакцинированным, а 281 - полностью вакцинированным людям.