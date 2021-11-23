В Болгарии попал в аварию автобус. Минимум 45 человек погибло
Во вторник, 23 ноября, в аварии автобуса на западе Болгарии погибли, как минимум, 45 человек, сообщили власти.
Во вторник, 23 ноября, в аварии автобуса на западе Болгарии погибли, как минимум, 45 человек, сообщили власти.
Среди погибших есть дети.
Автобус с номерными знаками Северной Македонии попал в аварию и загорелся. Семь человек с ожогами доставлены в больницу в Софии.
"Как минимум 45 человек погибли после аварии, в ходе которой автобус загорелся", - сказал представитель Пожарного департамента МИД Болгарии Николай Николов.
Авария произошла около 2 ночи по местному и латвийскому времени, сказал Николов.
Большая часть погибших из Северной Македонии.
Автор rus.tvnet.lv