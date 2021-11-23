Вт, 23.11.2021
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Агрита Петрунина, мать погибшего в Золитудской "Максиме"

В Болгарии попал в аварию автобус. Минимум 45 человек погибло

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Во вторник, 23 ноября, в аварии автобуса на западе Болгарии погибли, как минимум, 45 человек, сообщили власти.

Среди погибших есть дети.

Автобус с номерными знаками Северной Македонии попал в аварию и загорелся. Семь человек с ожогами доставлены в больницу в Софии.

"Как минимум 45 человек погибли после аварии, в ходе которой автобус загорелся", - сказал представитель Пожарного департамента МИД Болгарии Николай Николов.

Авария произошла около 2 ночи по местному и латвийскому времени, сказал Николов.

Большая часть погибших из Северной Македонии.

Автор rus.tvnet.lv


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