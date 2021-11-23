Видео ⟩ Пьяного водителя в Валдлаучи задержала проезжавшая мимо женщина

На прошлых выходных Санта с семьей по пути домой встретилась с пьяным водителем, который выскочил на дорогу перед их машиной в Валдлаучи. Водитель темного микроавтобуса убедительно не вписался в поворот и выехал на встречную полосу.

Санта рассказала, что в тот момент мимо шла семья с детьми. Только лужа, в которой водитель застрял, спасла людей от несчастья.

"Я встала за ним на обочине и смотрела, что происходит, одновременно сообщив в полицию. Когда я поняла, что он как-то выберется из той лужи, я выскочила из машины и постучалась к нему в окно.

Чудесным образом он открыл окно, и я вырвала ключи из зажигания, чтобы он не думал сбежать", - вспоминает Санта.

Это помогло, и водитель остался на месте до момента, когда прибыли стражи порядка. Это были работники региональной полиции самоуправления.

"Мужчина выглядел сильно пьяным, но отказался от экспертизы и начал изображать, что ему стало плохо. В случае отказа от экспертизы штраф крупнее, а уклониться от ответственности все равно не выйдет", - указывает полиция.