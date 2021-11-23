Вт, 23.11.2021
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Мартиньш Стакис, мэр Риги
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Даугавпилсская дума уволила работника без сертификата. Отстранены 97 сотрудников

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В Даугавпилсском самоуправлении прекращены трудовые отношения с одним работником без сертификата Covid-19, сообщила журналистам во вторник исполнительный директор самоуправления Сабине Шнепсте. 

Также она сообщила, что в учреждениях, думе и предприятиях самоуправления от работы отстранены 97 сотрудников, не получивших сертификат Covid-19. Значительная их часть - работники образовательных учреждений.

Шесть сотрудников отстранены от работы в думе, а с одним сотрудником администрации по причине отсутствия сертификата Covid-19 трудовые отношения прекращены.

Шнепсте подчеркнула, что обязанности отстраненных сотрудников во всех учреждениях и предприятиях выполняют другие сотрудники.

Как сообщалось, в связи с требованием пройти вакцинацию от Covid-19 в Даугавпилсе уволились с работы 20 сотрудников образовательных учреждений, большинство из них - учителя. Такие данные сообщило городское управление образования.

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Требование обязательной вакцинации против Covid-19 не повлияло на 18 образовательных учреждений города - пять школ и 13 детских садов, где весь персонал имеет сертификаты Covid-19.

Однако новые правила внесли коррективы в работу 28 других образовательных учреждений города - 14 школ и 14 дошкольных образовательных учреждений. Всего в образовательных учреждениях города временно отстранены от работы 48 сотрудников - 21 педагог и 27 технических работников. Большинство отстраненных - работники детских садов.

Решение о расторжении трудовых отношений в связи с вакцинацией приняли 20 сотрудников - 13 учителей из 11 школ, а также семь технических работников - четыре в школах и три в детских садах.


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