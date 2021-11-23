Даугавпилсская дума уволила работника без сертификата. Отстранены 97 сотрудников

Также она сообщила, что в учреждениях, думе и предприятиях самоуправления от работы отстранены 97 сотрудников, не получивших сертификат Covid-19. Значительная их часть - работники образовательных учреждений.

Шесть сотрудников отстранены от работы в думе, а с одним сотрудником администрации по причине отсутствия сертификата Covid-19 трудовые отношения прекращены.

Шнепсте подчеркнула, что обязанности отстраненных сотрудников во всех учреждениях и предприятиях выполняют другие сотрудники.

Как сообщалось, в связи с требованием пройти вакцинацию от Covid-19 в Даугавпилсе уволились с работы 20 сотрудников образовательных учреждений, большинство из них - учителя. Такие данные сообщило городское управление образования.

Требование обязательной вакцинации против Covid-19 не повлияло на 18 образовательных учреждений города - пять школ и 13 детских садов, где весь персонал имеет сертификаты Covid-19.

Однако новые правила внесли коррективы в работу 28 других образовательных учреждений города - 14 школ и 14 дошкольных образовательных учреждений. Всего в образовательных учреждениях города временно отстранены от работы 48 сотрудников - 21 педагог и 27 технических работников. Большинство отстраненных - работники детских садов.