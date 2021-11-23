Бывший тренер "Динамо" Сергей Зубов нашёл новое место работы
Главным тренером молодёжной сборной России по хоккею назначен Сергей Зубов. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Главным тренером молодёжной сборной России по хоккею назначен Сергей Зубов. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Напомним, в октябре Олег Браташ сменил на посту главного тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова. Теперь стало известно, что Браташ переведён на должность помощника главного тренера.
"Готов к выполнению обязанностей на предстоящем молодёжном чемпионате мира. Считаю, что знаний и опыта нашему тренерскому штабу для работы на крупном турнире должно хватить. У нас хорошая, талантливая команда, продолжаем подготовку в штатном режиме", - цитирует Зубова официальный сайт ФХР.
Как сообщает официальный сайт ФХР, в качестве тренера-консультанта выступит Олег Знарок, который также выступал консультантом сборной России на прошедшем Кубке Карьяла.
Также в тренерский штаб войдут Александр Титов и Владимир Филатов, тренером вратарей станет Андрей Комиссаров, а тренерами по физподготовке - Юрий Жданов и Кевин Чапмэн.
Зубов начинал текущий сезон в качестве главного тренера рижского "Динамо", но затем покинул клуб по личным причинам. Ранее специалист возглавлял санкт-петербургский СКА (2015-2016) и ХК "Сочи" (2017-2019).
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.