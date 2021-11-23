Бывший тренер "Динамо" Сергей Зубов нашёл новое место работы

Напомним, в октябре Олег Браташ сменил на посту главного тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова. Теперь стало известно, что Браташ переведён на должность помощника главного тренера.

"Готов к выполнению обязанностей на предстоящем молодёжном чемпионате мира. Считаю, что знаний и опыта нашему тренерскому штабу для работы на крупном турнире должно хватить. У нас хорошая, талантливая команда, продолжаем подготовку в штатном режиме", - цитирует Зубова официальный сайт ФХР.

Как сообщает официальный сайт ФХР, в качестве тренера-консультанта выступит Олег Знарок, который также выступал консультантом сборной России на прошедшем Кубке Карьяла.

Также в тренерский штаб войдут Александр Титов и Владимир Филатов, тренером вратарей станет Андрей Комиссаров, а тренерами по физподготовке - Юрий Жданов и Кевин Чапмэн.

Зубов начинал текущий сезон в качестве главного тренера рижского "Динамо", но затем покинул клуб по личным причинам. Ранее специалист возглавлял санкт-петербургский СКА (2015-2016) и ХК "Сочи" (2017-2019).