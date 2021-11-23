Вышел "гимн антиваксеров": ведущий Латвийского радио о своем участии в нем

Один из участников клипа - музыкант Каспарс Маркшевич, победитель четвертого сезона шоу "Фабрика талантов" и ведущий "Латвийского радио 2".
Продюсер Юрис Миллерс обратил внимание на участие Маркшевича в клипе на песню, которую в Сети окрестили "гимном антиваксеров".
"Простите меня, один из людей в клипе - Каспарс Маркшевич, который в настоящее время работает в средствах массовой информации - на Латвийском радио -
насколько совместимо участие в клипе на гимн против прививок и работа на Латвийском радио с точки зрения морали,
кто до этого времени выступал за научно обоснованный подход к преодолению эпидемиологического кризиса?".
Маркшевич ответил, что для него песня очень созвучна с государственным праздником. Он и не думал, что ее судьба будет такой.
Положа руку на сердце я признаюсь, что не хочу называть себя посланником какого-либо движения. Создатели клипа основывали свою идею на патриотическом видео. Я не видел конечного результата. Я хочу подчеркнуть - я доверяю медицине и науке! Я пошел на вакцинацию почти первым. Я всегда за безопасность, мир, здоровье, ответственность перед людьми и достоинство", - ответил Маркшевич Миллерсу.
Маркшевич рассказал изданию Privāta Dzīve, что он обсуждал с руководством Латвийского радио свое участие в клипе.
"Я рассказал, как попал в этот клип. Слава богу, я там не пою, меня видят только в эпизоде. Было предложение вырезать меня из этого клипа, и я предложил Гатису [Гатис Лазданс - автор песни и продюсер клипа. - Прим. ред.] это сделать. Мы обсудили эту ситуацию, и
он обещал выпустить новую версию клипа без меня", - говорит Маркшевич.
Как известно, в клипе приняли участие Нормунд Пауниньш, Лолита Новикова, Хоренс Сталбе, Виктория Плепе, Майя Лусена, актер Андрис Берзиньш, композитор Вестардс Шимкус, организатор конкурсов красоты Кристина Линденблате, Майя Арманева и хоккеист Каспарс Даугавиньш.