Марадону похоронили без сердца
Врач и журналист Нельсон Кастро рассказал, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был похоронен без сердца.
Врач и журналист Нельсон Кастро рассказал, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был похоронен без сердца.
По его словам, медики продолжают изучать сердце Марадоны для установления полной картины смерти.
"Была группа людей, которая планировала извлечь сердце. Этого не произошло. Когда стало известно о их планах, тогда его сердце было удалено. Также это было сделано для изучения, потому что его сердце было очень важно в определении причины смерти", - рассказал Кастро, которого цитирует Marca.
Кастро обратил внимание на то, что сердце Марадоны весило 500 граммов, в то время как вес здорового органа составляет около 300 граммов. По словам врача, причиной этого была сердечная недостаточность.
Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.
Спустя шесть месяцев обвинения в непредумышленном убийстве Марадоны предъявили семерым медикам. По мнению комиссии, Марадоне не были обеспечены нужный уход и лечение.