Марадону похоронили без сердца

По его словам, медики продолжают изучать сердце Марадоны для установления полной картины смерти.

"Была группа людей, которая планировала извлечь сердце. Этого не произошло. Когда стало известно о их планах, тогда его сердце было удалено. Также это было сделано для изучения, потому что его сердце было очень важно в определении причины смерти", - рассказал Кастро, которого цитирует Marca.

Кастро обратил внимание на то, что сердце Марадоны весило 500 граммов, в то время как вес здорового органа составляет около 300 граммов. По словам врача, причиной этого была сердечная недостаточность.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.