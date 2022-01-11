Кто такая Марина Грановская?

Грановскую называют первым человеком в клубе после Романа Абрамовича и правой рукой российского бизнесмена. Именно она ведёт все крупные сделки клуба. Sport24 пишет, что Грановская реорганизовала арендную систему, выбила контракт с Nike на миллиард евро и помирила Абрамовича с Жозе Моуринью.

В 2018 году журнал Forbes включил её в топ-5 самых влиятельных женщин в мире спорта, а английская пресса называет её "монстром переговоров".

"Это эффектная и красивейшая женщина. Когда все агенты приходят на переговоры, у них отпадает челюсть и, в принципе, из них можно верёвки вить. Во-вторых, всё-таки она много руководила другими предприятиями, проектами Романа Аркадьевича, у неё серьезнейшее юридическое образование.

Понятно, что у неё есть большая группа помощников, спортивный директор. То есть люди, которые уже непосредственно разбираются в футболе. Не она сама выбирает игроков. Очень системная, грамотная. Очень милая, приятная женщина, но когда доходит до дела... мы в тот же "Халл", например, брали несколько игроков в аренду из "Челси", все наши какие-то личные отношения сошли на нет. Всё было так же, как если бы она отдавала игроков в любую другую команду. Она гиперпрофессионал", - говорил о Грановской главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в недавнем интервью Ксении Собчак.

У Грановской феноменальная карьера была ещё до "Челси". Она родилась в Москве в 1975 году, с отличием окончила МГУ и устроилась на работу в "Сибнефть", где стала помощником Романа Абрамовича и быстро доросла до статуса советника. После приобретения Абрамовичем "Челси" переехала в Лондон в 2003 году.

"Марина очень жёстко отстаивает интересы "Челси". Каждая сделка проходит при её непосредственном участии. А это большое количество встреч и информации. Я не говорю уже про селекцию основного состава и какие-то коммерческие проекты. В общем, у "Челси" один из самых сильных, если не самый сильный менеджер в мировом футболе, уважаемый в Англии абсолютно всеми - от игроков и агентов, которые подписывают с ней договоры, до коллег и руководства лиги", - говорил Слуцкий Sport24.

Слуцкий признаёт, что футбол - это сексистский мир. По мнению тренера, Грановскую бы не приняли в футбольной среде, если бы она заходила в раздевалку и говорила футболистам, в какую сторону им бежать и как обрабатывать мяч. Россиянке удалось завоевать такое уважение и авторитет в мужской среде, потому что она общалась с руководителями клубов, большинство из которых в Англии - это бизнесмены, спонсоры и предприниматели.