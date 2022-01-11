Кто такая Марина Грановская?
Россиянка Марина Грановская - лучший футбольный менеджер 2021 года по версии итальянского издания Tuttosport. Кто она - правая рука Романа Абрамовича, или самая влиятельная женщина в мире футбола?
Россиянка Марина Грановская - лучший футбольный менеджер 2021 года по версии итальянского издания Tuttosport. Кто она - правая рука Романа Абрамовича, или самая влиятельная женщина в мире футбола?
Вместе с Грановской Tuttosport объявил победителей и в других номинациях. Так, президентом года признан Оливье Летанг, взявший с "Лиллем" чемпионство Франции. Лучшим агентом признан итальянец Федерико Пасторелло, лучшим молодым игроком - Педри из "Барселоны". Звание футболиста года досталось Роберту Левандовски.
Но вернёмся к Грановской, которая заслужила свою награду роскошной работой в предыдущем году. Примерно год назад главным тренером "Челси" стал Томас Тухель, который преобразил команду, находящуюся в кризисе. К удивлению многих, команда в прошлом сезоне победила в Лиге чемпионов.
Трансферы - главная задача для Грановской. Именно за счёт сделок она создала себе образ одного из самых неуступчивых и твёрдых менеджеров в мире. Роль Грановской в переговорах - решение финансово-экономических вопросов и выбивание нужных клубу условий.
Летом 2021-го штаб Грановской за 115 миллионов евро вернул в "Челси" бельгийца Ромелу Лукаку (самый дорогой трансфер в истории клуба), но отбил все затраты за счёт распродажи игроков, которые не подошли Тухелю.
Грановскую называют первым человеком в клубе после Романа Абрамовича и правой рукой российского бизнесмена. Именно она ведёт все крупные сделки клуба. Sport24 пишет, что Грановская реорганизовала арендную систему, выбила контракт с Nike на миллиард евро и помирила Абрамовича с Жозе Моуринью.
"Это эффектная и красивейшая женщина. Когда все агенты приходят на переговоры, у них отпадает челюсть и, в принципе, из них можно верёвки вить. Во-вторых, всё-таки она много руководила другими предприятиями, проектами Романа Аркадьевича, у неё серьезнейшее юридическое образование.
Понятно, что у неё есть большая группа помощников, спортивный директор. То есть люди, которые уже непосредственно разбираются в футболе. Не она сама выбирает игроков. Очень системная, грамотная. Очень милая, приятная женщина, но когда доходит до дела... мы в тот же "Халл", например, брали несколько игроков в аренду из "Челси", все наши какие-то личные отношения сошли на нет. Всё было так же, как если бы она отдавала игроков в любую другую команду. Она гиперпрофессионал", - говорил о Грановской главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в недавнем интервью Ксении Собчак.
У Грановской феноменальная карьера была ещё до "Челси". Она родилась в Москве в 1975 году, с отличием окончила МГУ и устроилась на работу в "Сибнефть", где стала помощником Романа Абрамовича и быстро доросла до статуса советника. После приобретения Абрамовичем "Челси" переехала в Лондон в 2003 году.
"Марина очень жёстко отстаивает интересы "Челси". Каждая сделка проходит при её непосредственном участии. А это большое количество встреч и информации. Я не говорю уже про селекцию основного состава и какие-то коммерческие проекты. В общем, у "Челси" один из самых сильных, если не самый сильный менеджер в мировом футболе, уважаемый в Англии абсолютно всеми - от игроков и агентов, которые подписывают с ней договоры, до коллег и руководства лиги", - говорил Слуцкий Sport24.
Слуцкий признаёт, что футбол - это сексистский мир. По мнению тренера, Грановскую бы не приняли в футбольной среде, если бы она заходила в раздевалку и говорила футболистам, в какую сторону им бежать и как обрабатывать мяч. Россиянке удалось завоевать такое уважение и авторитет в мужской среде, потому что она общалась с руководителями клубов, большинство из которых в Англии - это бизнесмены, спонсоры и предприниматели.
Ко всему прочему Грановская остаётся одной из самых закрытых личностей в мире футбола. Возраст, предыдущее место работы, знание языков - это вся скудная информация, которую можно узнать о Марине Грановской на официальном сайте "Челси". Она до сих пор не дала ни одного полноценного интервью и держит в секрете своих родственников и семейное положение.
Сегодня выступления Грановской ограничиваются лишь краткими комментариями после успешных сделок "Челси", а их было немало. Sport24 пишет, что Грановская ведёт переговоры жёстко, что позволяет ей либо заключать быстрые сделки, либо вовремя выходить из переговоров без превращения перехода в сериал.
Грановская не только успешно покупает, но и также талантливо расстаётся с игроками. Начиная с сезона-2013/2014 "Челси" входит в топ-3 клубов в мире по тратам на трансферы (€ 1,38 млрд), но в то же время занимает первую строчку по доходам (€ 1,03 млрд). Минус в 345 миллионов евро можно объяснить покупкой игроков в последние два года, которые до сих пор играют за "Челси" и приносят клубу деньги.
Интересно, что когда итальянский тренер Антонио Конте вёл переговоры о контракте с "Челси", он просил Абрамовича ограничить влияние Грановской на трансферную политику. Российский бизнесмен вычеркнул этот пункт, а взамен увеличил Конте зарплату.
Всё это в очередной раз доказывает значимость Грановской в клубе. Кто же такая Марина Грановская? Ответ очевиден - главная женщина мирового футбола.