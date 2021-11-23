"Она себя безобразно вела". Павлюченкова высказалась о поведении Остапенко

30-летняя Павлюченкова в интервью Софье Тартаковой не смогла ответить на вопрос, кто является "главной сучкой в женском теннисе", тогда ведущая предложила вариант в лице испанки Гарбинье Мугурусы.

"Я её не считаю сучкой, меня просто напрягает момент - почему она ни с кем не здоровается. Я иду, мы лоб в лоб встречаемся, а она идёт и сквозь тебя смотрит. Я не понимаю, тебе тяжело сказать "привет"? Мы друг друга знаем прекрасно", - удивилась спортсменка.

Также Павлюченкова прокомментировала поведение латвийской теннисистки Алёны Остапенко, с которой она выступала в парном разряде.

"У меня был момент с Остапенко пару лет назад в Бирмингеме. Она себя безобразно вела. Каждый раз, когда я выигрывала очко, она постоянно кричала вслух: "Шара!", "Да как она вообще так попадает?". Я ей просто не пожала руку и всё высказала у сетки", - вспоминает теннисистка.

Алёна Остапенко и Анастасия Павлюченкова ФОТО: USA Today Sports/Scanpix

Павлюченкова отметила, что теперь стала спокойнее, а в случае напряжения - старается говорить обо всём в лицо. Что касается последнего конфликта на корте, то россиянка вспомнила случай с американской теннисисткой Слоан Стивенс во время матча в Пекине.

По ходу встречи американка была недовольна тем, что Анастасия взяла медицинский тайм-аут при счёте 5:2 в её пользу. Стивенс начала громко высказывать своё недовольство. По мнению американки, никакой травмы у Павлюченковой не было.

"В общем, этот диалог 10 минут громко специально. У меня просто ноздри раздуваются, пар из ушей. Я думаю: "Что ты сказала? Ну-ка иди сюда". [...] После второго сета - хотя надо было уже сразу идти - я стала на неё орать, пошла на её сторону. Судья спустилась, начала нас разнимать. Я думала, я её ударю ракеткой реально. Я в какой-то момент потеряла просто планку", - вспоминает Павлюченкова.

Россиянка отметила, что это уже в прошлом и они со Стивенс отлично общаются, несмотря на то, что после этого инцидента была неловкость и она не понимала, как себя вести.

Анастасия Павлюченкова - чемпионка Олимпийских игр 2020 года в миксте, финалистка Открытого чемпионата Франции-2021 в одиночном разряде, а также победительница 17 турниров WTA (12 - в одиночном разряде).