Фото ⟩ Самые откровенные наряды церемонии American Music Awards
В воскресенье, 21 ноября, в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения награды American Music Awards, собравшая самых топовых музыкантов этого года.
В воскресенье, 21 ноября, в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения награды American Music Awards, собравшая самых топовых музыкантов этого года.
Церемонию вела американская рэп-исполнительница Карди Би (Cardi B). "Исполнителями года" стала корейская поп-группа BTS, а в номинации "Дебют года" победила Оливия Родриго.
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