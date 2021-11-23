Вт, 23.11.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Фото ⟩ Самые откровенные наряды церемонии American Music Awards

В воскресенье, 21 ноября, в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения награды American Music Awards, собравшая самых топовых музыкантов этого года.

Церемонию вела американская рэп-исполнительница Карди Би (Cardi B). "Исполнителями года" стала корейская поп-группа BTS, а в номинации "Дебют года" победила Оливия Родриго.

Самые откровенные наряды звезд смотрите в нашей фотоподборке!


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