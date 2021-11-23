Каждый год приходиться получать жалобы на перебои в водоснабжении, причиной которых являются замерзшие внутренние подводы водопровода. Обычно они находятся в подвальных помещениях домов, однако невозможно отозваться на просьбы разморозить замерзшие водопроводы, так как SIA Rīgas ūdens не обслуживает внутренние коммуникационные сети жилых домов. Данные услуги предоставляют коммерческие фирмы, которые специализируются на обслуживании коммуникаций, но очень часто управляющие домами, чтобы сэкономить средства, стараются своими силами решить возникшую проблему, а иногда даже пытаются разморозить водопровод открытым пламенем. Данные действия, в свою очередь, создают риск пожара.

SIA Rīgas ūdens призывает обследовать находящиеся в подвале коммуникации и их состояние, и, если необходимо, провести работы по теплоизоляции, закрыть или отремонтировать запущенные форточки, двери или коммуникационные люки, находящиеся в подвальных помещениях.