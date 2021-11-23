Covid-19: В Германии новый "рекорд"

В понедельник этот показатель составлял 386,5, а в воскресенье - 312,4 случая.

За последние сутки было выявлено 45 326 новых случаев Covid-19, что куда больше, чем неделей ранее, когда за 24 часа было зарегистрировано 32 048 случаев Covid-19.

За прошедшие сутки в Германии умерли 309 пациентов с Covid-19. Неделю назад за сутки было зарегистрировано 365 смертельных случаев.

С начала пандемии в Германии коронавирусом заразились 5 430 911 человек, 99 433 их которых умерли.