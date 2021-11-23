Сейм принял государственный бюджет 2022 года

Председатель бюджетной комиссии Сейма Мартиньш Бондарс в числе прочего заявил, что возможно, необходимо обсуждать процесс рассмотрения бюджета в Сейме, чтобы он был "более полным для общества".

Эту идею поддержал представитель "Согласия" Сергей Долгополов, заявив, что необходимо пересмотреть порядок принятия бюджета. При этом он считает, что принятый бюджет не отвечает требованиям глобальной чрезвычайной ситуации. По мнению Долгополова, бюджет не отвечает на вопросы о том, как бороться с пандемией и безрассудными, ненужными расходами.

Представитель Новой консервативной партии (НКП) Кришьянис Фелдманс признал, что этот бюджет, как и все остальные, имеет слабые места, но его следует оценивать со знаком плюс. Фелдманс также поблагодарил коллег, согласившихся выполнить предвыборное обещание партии "3x500".

Коалиционный депутат Артус Кайминьш упрекнул министров в том, что они не участвовали в дебатах при рассмотрении бюджета и не отстаивали свои отрасли.

Согласно проекту, изначально поддержанному правительством и представленному в Сейм, в 2022 году доходы консолидированного государственного бюджета прогнозируются на уровне 10,663 млрд евро, а расходы - в размере 12,406 млрд евро. По сравнению с планом в законе о государственном бюджете предусмотрено увеличение доходов на 1,078 млрд евро и расходов - на 1,642 млрд евро.

Доходы основного государственного бюджета в 2022 году прогнозируются на уровне 7,47 млрд евро, а расходы - 9,226 млрд евро (брутто).

Увеличение расходов основного бюджета по сравнению с планом составляет 1,417 млрд евро, или 18,1%. Увеличение расходов на 1,006 млрд евро предназначено для финансирования основных функций государства, а увеличение на 410,9 млн евро - на софинансируемые ЕС проекты.

В госбюджете 2022 года предусмотрено значительное повышение заработной платы медикам, учителям и работникам сферы внутренних дел. Значительные дополнительные средства предусмотрены на меры, связанные с государственной безопасностью.

Одним из основных налоговых приоритетов правительства является снижение налоговой нагрузки на рабочую силу. В 2002 году на эти изменения запланировано 93,8 млн евро исходя из того, что максимальный дифференцированный необлагаемый минимум, а также необлагаемый налогом минимум пенсионера с 1 января следующего года составит 350 евро, а с 1 июля - 500 евро в месяц.

Доходы и расходы бюджета государственного специального социального страхования прогнозируются на уровне 3,438 млрд евро и 3,387 млрд евро (брутто).

Поправки, сопровождающие бюджет следующего года, предусматривают снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 12% до 5% для поставок книг и периодических изданий (газеты, журналы, информационные бюллетени и другие периодические издания) в печатной и электронной форме и абонентской платы на издания.

Прогнозируется, что рост ВВП Латвии достигнет 3,7% в 2021 году и 5% в 2022 году, что на 0,7 процентных пункта и 0,5 процентных пункта больше, чем прогнозировалось в феврале этого года при подготовке Программы стабильности Латвии на 2021-2024 годы. В 2023 и 2024 годах ВВП вырастет на 3,5% и 3,4% соответственно, что на 0,3 и 0,7 процентных пункта выше февральского прогноза. Улучшение макроэкономических перспектив основано на более эффективной реакции экономики на проблемы, вызванные пандемией.