23 ноября в одном абзаце ⟩ Тесты для работающих очно, Новый год без салюта и полностью открытый Деглавский мост

Сегодня правительство приняло поправки к правилам об объявлении режима чрезвычайной ситуации - с 6 декабря на любой очной работе, где возможен контакт с другими сотрудниками, клиентами и посетителями, нужно будет два раза в неделю сдавать тест на антиген Covid-19. Соцсети и разделы комментариев новостных порталов гудят - люди не понимают, кто все это будет оплачивать и для чего это вообще нужно. Сразу успокоим - в основном тесты будут оплачиваться государством.