23 ноября в одном абзаце ⟩ Тесты для работающих очно, Новый год без салюта и полностью открытый Деглавский мост

Сегодня правительство приняло поправки к правилам об объявлении режима чрезвычайной ситуации - с 6 декабря на любой очной работе, где возможен контакт с другими сотрудниками, клиентами и посетителями, нужно будет два раза в неделю сдавать тест на антиген Covid-19. Соцсети и разделы комментариев новостных порталов гудят - люди не понимают, кто все это будет оплачивать и для чего это вообще нужно. Сразу успокоим - в основном тесты будут оплачиваться государством.
Чем себя порадовать?
Смотрели сериал "Бригада"? Это история четырех друзей, которые проделали путь от простых дворовых ребят до главарей влиятельной группировки. Многих удивила правдивость этих образов, которая так резонировала с реальностью тех лет. Предлагаем порадовать себя тестом по этой киносаге.
Фото дня: В Риге выпал первый снег
Утром во вторник, 23 ноября, на большей части территории Латвии выпал снег. В социальных сетях снег вызвал разные реакции. Жители радовались, что детей проще убедить выйти на улицу, сокрушались о нерасчищенных дорогах и предвкушали трудности передвижения на автомобиле зимой.