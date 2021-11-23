Вт, 23.11.2021
Ощущение праздника должно быть не только в центре города, но и там, где люди живут и отдыхают - возле домов рижан Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

23 ноября в одном абзаце ⟩ Тесты для работающих очно, Новый год без салюта и полностью открытый Деглавский мост

Деглавский мост полностью открыт для движения ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вторник принес множество новостей, главная из которых, несомененнно, тестирование всех работающих очно сотрудников. Рассказываем коротко об этом и не только!

События дня в одном абзаце

За прошедшие сутки скончались 40 пациентов с Covid-19 - это очень много. В свою очередь врач рассказала LTV, привитые какой вакциной люди чаще попадали с коронавирусом в больницу. Точная дата отмены режима ЧС должна стать известна 18 декабря, но уже точно ясно, что Новый год мы встретим без традиционных салютов, увы. Об экономике: Сейм наконец принял госбюджет на 2022 год, а FKTK оштрафовала PrivatBank на 768 653 евро. Ура, Деглавский мост наконец открыт полностью, но выпал первый снег, так что пробок меньше не стало. Лукашенко дал обширное интервью ВВС, в свою очередь Re:Baltica рассказала о главных дезинформаторах Латвии и о том, на что они живут. Неотложная помощь ответила семье скончавшегося от Covid-19 тренера, а Зеленые и крестьяне собираются отчитать Левитса. Ну и наконец - большое серьезное чтиво о том, грозит ли бизнесу частных арендодателей с "бабушкиными квартирами" конец.

Все обсуждают 

Сегодня правительство приняло поправки к правилам об объявлении режима чрезвычайной ситуации - с 6 декабря на любой очной работе, где возможен контакт с другими сотрудниками, клиентами и посетителями, нужно будет два раза в неделю сдавать тест на антиген Covid-19. Соцсети и разделы комментариев новостных порталов гудят - люди не понимают, кто все это будет оплачивать и для чего это вообще нужно. Сразу успокоим - в основном тесты будут оплачиваться государством.

Чем себя порадовать? 

Смотрели сериал "Бригада"? Это история четырех друзей, которые проделали путь от простых дворовых ребят до главарей влиятельной группировки. Многих удивила правдивость этих образов, которая так резонировала с реальностью тех лет. Предлагаем порадовать себя тестом по этой киносаге.

Фото дня: В Риге выпал первый снег

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Утром во вторник, 23 ноября, на большей части территории Латвии выпал снег. В социальных сетях снег вызвал разные реакции. Жители радовались, что детей проще убедить выйти на улицу, сокрушались о нерасчищенных дорогах и предвкушали трудности передвижения на автомобиле зимой.

 

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