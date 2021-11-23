ЕС готовит меры против компаний, занимающихся незаконным ввозом мигрантов

Проект соответствующего регламента Евросоюза еврокомиссары приняли на своем заседании в Страсбурге во вторник, 23 ноября. Для принятия этот регламент должны будут утвердить Европарламента и Совет ЕС.

"Попытки дестабилизировать ЕС с помощью инструментализации людей не сработают. Евросоюз един и принимает разнообразные меры для разрешения ситуации на внешних границах ЕС с Беларусью", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Какие санкции Еврокомиссия сможет вводить против перевозчиков

"Недавние события на границе ЕС и Беларуси не могли произойти без того, чтобы определенные перевозчики осознанно или неосознанно способствовали эксплуатации людей", - отмечают в пресс-службе Еврокомиссии. Проект регламента предлагает возможность вводить ограничения против операторов всех видов транспорта - наземного, воздушного, речного и морского, - способствующих незаконной перевозке мигрантов в ЕС.

Речь идет о целом перечне возможных мер. В частности, это может быть ограничение транспортных операций на рынке ЕС, приостановка права пролетать над территорией Евросоюза либо предоставлять транспортные услуги внутри объединения. Также речь идет о приостановке права заправляться или проходить обслуживание в ЕС, заходить в его порты или осуществлять транзит через его территорию.

В случае принятия регламента, вводить эти ограничения сможет Еврокомиссия на срок до одного года. Такая норма является чрезвычайной, потому что санкции обычно вводит Совет ЕС единогласно.