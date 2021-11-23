ЕС готовит меры против компаний, занимающихся незаконным ввозом мигрантов

Проект соответствующего регламента Евросоюза еврокомиссары приняли на своем заседании в Страсбурге во вторник, 23 ноября. Для принятия этот регламент должны будут утвердить Европарламента и Совет ЕС.
"Попытки дестабилизировать ЕС с помощью инструментализации людей не сработают. Евросоюз един и принимает разнообразные меры для разрешения ситуации на внешних границах ЕС с Беларусью", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).
Какие санкции Еврокомиссия сможет вводить против перевозчиков
"Недавние события на границе ЕС и Беларуси не могли произойти без того, чтобы определенные перевозчики осознанно или неосознанно способствовали эксплуатации людей", - отмечают в пресс-службе Еврокомиссии. Проект регламента предлагает возможность вводить ограничения против операторов всех видов транспорта - наземного, воздушного, речного и морского, - способствующих незаконной перевозке мигрантов в ЕС.
Речь идет о целом перечне возможных мер. В частности, это может быть ограничение транспортных операций на рынке ЕС, приостановка права пролетать над территорией Евросоюза либо предоставлять транспортные услуги внутри объединения. Также речь идет о приостановке права заправляться или проходить обслуживание в ЕС, заходить в его порты или осуществлять транзит через его территорию.
В случае принятия регламента, вводить эти ограничения сможет Еврокомиссия на срок до одного года. Такая норма является чрезвычайной, потому что санкции обычно вводит Совет ЕС единогласно.
Напомним, что 15 ноября Совет Евросоюза расширил режим санкций в отношении Беларуси. Благодаря этому ЕС сможет вводить ограничения против белорусских перевозчиков мигрантов. Впрочем, как сообщала DW, эти санкции не могут быть введены в отношении транспортных компаний, например авиалиний, из других стран, из-за чего Еврокомиссия и подготовила проект регламента.