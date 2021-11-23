Охват вакцинацией среди работающих достиг 89%

К началу этой недели курс вакцинации закончили 912 737 работающих.

Охват вакцинацией достиг 99% в секторах государственного управления, здравоохранения, образования, расселения и общественного питания. 98% работников вакцинированы в секторе финансовых и страховых услуг, 95% - в торговле, сельском и лесном хозяйстве, 93% - в сфере ИКТ, 93% - в административных и сервисных службах.

Охват вакцинацией ниже в обрабатывающей промышленности - 87%, недвижимости - 84%, в сфере научно-технических услуг - 83%, строительстве - 81%, транспорте и логистике - 77%, энергетике - 77%, в добывающей промышленности - 74%, а наиболее низкий он в сфере искусства, развлечений и досуга - 73%.

Среди безработных процент привитых составляет 47%.