Охват вакцинацией среди работающих достиг 89%

К началу этой недели курс вакцинации закончили 912 737 работающих.
Охват вакцинацией достиг 99% в секторах государственного управления, здравоохранения, образования, расселения и общественного питания. 98% работников вакцинированы в секторе финансовых и страховых услуг, 95% - в торговле, сельском и лесном хозяйстве, 93% - в сфере ИКТ, 93% - в административных и сервисных службах.
Охват вакцинацией ниже в обрабатывающей промышленности - 87%, недвижимости - 84%, в сфере научно-технических услуг - 83%, строительстве - 81%, транспорте и логистике - 77%, энергетике - 77%, в добывающей промышленности - 74%, а наиболее низкий он в сфере искусства, развлечений и досуга - 73%.
Среди безработных процент привитых составляет 47%.
Как сообщалось, с 15 декабря все сотрудники, которые работают в частном секторе очно или за пределами своего места жительства, в том числе индивидуально, например, работники лесного и сельского хозяйства, водители грузовиков, уборщики, охранники, могут выполнять свои обязанности только при наличии сертификата о вакцинации от "Covid-19" или перенесенной болезни.