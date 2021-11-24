Айварс Сманс: торгует алмазами и подделывает паспорта

Осужденный за организацию подделки паспортов предприниматель Айварс Смане в свое время купил землю вокруг озер Латгале. Ему принадлежали фирмы в Украине, Латвии и Эстонии, которые занимались строительством и торговлей алмазами. В настоящее время прибыль не заметна ни у одной из них.
После "второго пришествия" Шлесерса на мероприятии харизматической общины "Новое поколение" в середине октября, сразу же состоялись посиделки в узком кругу. За столом был и Сманс, который называет себя предпринимателем из Латгале.
В пикете Шлесерса он обратился к присутствующим на русском, латышском и латгальском, сравнив происходящее с началом 90-х годов, когда общество разделилось на граждан и неграждан. "Я понимаю ваши чувства, почему вы просто не хотели изучать [латышский] язык. Сегодня власть делит по-другому – на тех, кто пошел вакцинироваться и на тех, что нет", – заявил по-русски через мегафон Сманс.
Сманc привязан к лидеру "Нового поколения" Алексею Ледяеву. Когда дочь Смана была подростком, "Алексей помог ей разобраться с тем, что в голове", – рассказывает Сман. Теперь она живет в Танзании и проповедует слово Божие на мероприятиях, в которых участвуют тысячи. В сентябре она возглавила богослужение и для общины "Нового поколения".
С Ледяевым Сманс устраивает семейные праздники, в которых выступает против "пропаганды гомосексуальности".
Против геев у него ничего нет. У самого есть близкий человек есть гомосексуал и "я его принимаю и люблю таким, какой он есть". Не нравится ему только то, что гомосексуальность популяризируют.
На семейном празднике на Луцавсале у Смана был гость из Литвы – Антанас Кадротас, который схожее мероприятие, невиданных доселе масштабов, организовал этой весной в Вильнюсе. Кроме того, Кадротас организовал большую часть акций противников вакцинации и сыграл важную роль, провоцируя толпу недалеко от Литовского парламента в августе этого года, когда та камнями закидала полицейских. Кадротас, который в Литве больше известен под псевдонимом "Целлофан" (Celofanas), ранее был судим и в настоящее время участвует в судебном процессе о финансовом преступлении, рассказали Re:Baltica исследователи общественного телевидения Литвы. "Глупости, ничего не провоцировал. Вы уже занимаетесь пропагандой", - заявил Re:Baltica Сманс. Он сам разыскал Кадротаса, потому что тот очень популярен в Литве.
Более широко Сманс стал заметен, когда он вернулся в Латвию из Украины и в 2005 году стал депутатом Совета Аглонской волости. У него тут же начались неприятности. Служба государственных доходов (СГД) начала проверку на денежные суммы, хранящиеся наличными у новоиспеченного политика (52 000 долларов, 128 000 евро).
Вскоре после этого Сманс попал в суд за подделку паспортов.
Re:Baltica испрасила решение суда, которое впервые открывает для общества схему подделки. Это может служить сценарием для нового блокбастера.
Сначала Сманс вместе с другим организатором – Валерием Фирсовым, который в свидетельствах называет себя двоюродным братом Сманса – надо было найти людей, которые хоть немного похожи на иностранцев, нуждающихся в паспортах. Тогда этим людям предлагали сделку – мы портим тебе паспорт, ты идешь в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) поменять его, а вместо своих фотографий даешь фотографии другого человека (в то время на месте не фотографировали, надо было приходить с готовыми). Новый паспорт отдай нам, мы заплатим.
Вознаграждения были разными, в среднем чуть менее 100 латов. Например, однажды женщина получила 50 долларов и организаторы заплатили ее долг по коммунальным платежам (71 латов). Из приговора видно, что у людей были финансовые трудности, и они уважали обширные возлияния.
Когда человек соглашался, Сманс и Фирсов отводили его в парикмахерскую. Там ему меняли прическу, чтобы быть более похожим на "оригинала". Один раз даже накладывали грим. Затем растворителем или кислотой паспорт повреждался таким образом, чтобы не было видно старого фото - и вперед в PMLP. В приговоре говорится, что в одном из случаев исполнитель не был надлежащим образом одет, поэтому, чтобы не вызывать подозрений, организаторы "дали ему пальто и другую обувь, а также сказали ему, что ему нужно говорить и как себя вести". В двух из четырех попыток подделки все шло как по маслу, но два работника PMLP все же заметили, что лицо, сидящее напротив, не то же самое, что и на фотографии.
Так был подделан паспорт одной женщины и одного мужчины. Хотя Фирсов в своих показаниях сказал, что Сманс ничего не знал, остальные, включая парикмахера, подтвердили, что он присутствовал. Люди, которые согласились подделать свои паспорта, в 2007 году наказали принудительными работами, а организаторов Сманса и Фирсова штрафами. Сманс должен был заплатить 1440 латов.
И тогда, и сейчас, Сманс отрицает свою вину и называет происшедшее местью тогдашнего премьера Айгара Калвиньша, потому что Сманс обратился в KNAB в связи с возможным конфликтом интересов в связи с тем, что у жены Калвиньша были права владением ГЭС Циршу.
Правда, эта версия не кажется достоверной, потому что Сманс обратился в KNAB после того, как был приговорен во второй судебной инстанции. Приговор также показывает его участие.
С тех пор, дела у Сманса, кажется, пошли вниз. Бизнес в Латвии не показывает историю успеха. Он является совладельцем на двух предприятиях, один из которых в прошлом году работал с убытками, а второй в этом году начали ликвидировать. К обоим применен запрет судебного исполнителя распоряжаться ими.
Возможно, Смансу принадлежат большие земельные владения, но такая информация публично недоступна. Об этом в прессе говорил он сам, когда в начале 2000-х годов вернулся в Латвию после пребывания в Украине.
На вопрос, на какие средства он теперь живет, Сманс ответил Re:Baltica, что у него есть бизнес и за пределами Латвии. Какой – не уточняет.
В регистре предприятий Украины Re:Baltica нашла информацию о том, что Смансу принадлежат доли в четырех предприятиях, которые работают в сфере строительстве и в бизнесе ювелирных изделий. Успешными их назвать нельзя. Одна строительная компания находится в процессе ликвидации, у двух аннулированны свидетельства плательщика НДС из-за непредставленных налоговых деклараций. Двухлетний ювелирный бизнес в прошлом году работал без прибыли и должен государству 44 евро, так как не оплатил налоги.
Продажа драгоценностей — один из последних бизнесов Сманса. В 2018 году в Эстонии зарегистрирована фирма Cdiamondcoin, в которой Сманcу принадлежит 27% и которая не представила ни одного годового отчета, создала платформу, в которой предлагают надежную торговлю бриллиантами, проверку происхождения и базу данных бриллиантов. У фирмы также был магазин в Антверпене, но из-за ограничений, созданных Covid-19, бизнес остановился и магазин был закрыт.
На домашней странице у членов команды лицо Сманса не видно. Он на видео на YouTube объясняет соображениями безопасности, потому что в 2014 году в Риге, когда он выходил из офиса, на него напали. Проснулся в реанимации. Сманс Re:Baltica рассказал, что это была попытка убийства, а виновных полиция до сих пор не обнаружила.
Сманс считает, что сейчас государственные учреждения вновь пытаются с ним рассчитаться. СГД начала налоговый аудит. В октябре он был на переговорах и обещает вскоре опубликовать беседу. Его общественной организации "Слуги народа" за последние месяцы пожертвовали около 1200 евро. Организация использует их для популяризации своих идей.
"Мы ничего не делаем, выражаем свое мнение. Рассказываю, как я себя чувствую и как себя чувствует большая часть общества".