Айварс Сманс: торгует алмазами и подделывает паспорта

На семейном празднике на Луцавсале у Смана был гость из Литвы – Антанас Кадротас, который схожее мероприятие, невиданных доселе масштабов, организовал этой весной в Вильнюсе. Кроме того, Кадротас организовал большую часть акций противников вакцинации и сыграл важную роль, провоцируя толпу недалеко от Литовского парламента в августе этого года, когда та камнями закидала полицейских. Кадротас, который в Литве больше известен под псевдонимом "Целлофан" (Celofanas), ранее был судим и в настоящее время участвует в судебном процессе о финансовом преступлении, рассказали Re:Baltica исследователи общественного телевидения Литвы. "Глупости, ничего не провоцировал. Вы уже занимаетесь пропагандой", - заявил Re:Baltica Сманс. Он сам разыскал Кадротаса, потому что тот очень популярен в Литве.

В Ригу на семейный праздник приехали также профессиональные протестующие Янис Плявиньш и Арнольд Бабрис. (Фото 1). Через пару недель после семейного праздника в Риге – литовец Кадротас, Сманс и Ледяев отправились на похожее мероприятие в Таллине, которое устраивал радикальный католический фонд. (Фото 2 и 3). Его лидер, который ранее был известен как противник абортов и гомосексуальности, теперь выступает против ограничений Covid-19. В мероприятии участвовали и лидер эстонской крайней правой партии EKRE Мартс Хелме. ФОТО: Скриншоты из Facebook

Более широко Сманс стал заметен, когда он вернулся в Латвию из Украины и в 2005 году стал депутатом Совета Аглонской волости. У него тут же начались неприятности. Служба государственных доходов (СГД) начала проверку на денежные суммы, хранящиеся наличными у новоиспеченного политика (52 000 долларов, 128 000 евро).

Вскоре после этого Сманс попал в суд за подделку паспортов.

Re:Baltica испрасила решение суда, которое впервые открывает для общества схему подделки. Это может служить сценарием для нового блокбастера.

Сначала Сманс вместе с другим организатором – Валерием Фирсовым, который в свидетельствах называет себя двоюродным братом Сманса – надо было найти людей, которые хоть немного похожи на иностранцев, нуждающихся в паспортах. Тогда этим людям предлагали сделку – мы портим тебе паспорт, ты идешь в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) поменять его, а вместо своих фотографий даешь фотографии другого человека (в то время на месте не фотографировали, надо было приходить с готовыми). Новый паспорт отдай нам, мы заплатим.

Вознаграждения были разными, в среднем чуть менее 100 латов. Например, однажды женщина получила 50 долларов и организаторы заплатили ее долг по коммунальным платежам (71 латов). Из приговора видно, что у людей были финансовые трудности, и они уважали обширные возлияния.