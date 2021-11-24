В Германии в общественном транспорте можно ездить только с ковид-сертификатом

Если во время контроля пассажир не сможет предоставить доказательства, что он соответствует какому-либо из этих условий, ему придется покинуть общественный транспорт на следующей же остановке. Железнодорожный оператор Deutsche Bahn начал проверки в экспериментальном порядке уже во вторник. Впрочем, критики ограничений выражали сомнение, получится ли это реализовать и контролировать.

Подобные требования вступили в силу и для людей, которые хотят посещать рабочие места.

В Германии средний недельный показатель распространения коронавируса превысил 400 случаев на 100 000 жителей, что является новым максимумом с начала пандемии.

За последние сутки было подтверждено 66 884 новых случая Covid-19, скончались 335 человек.