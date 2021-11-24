Ср, 24.11.2021
В Европе с самого начала политики очень неправильно подавали информацию о вакцинах и вакцинации. Можно сказать, пытались "продать" ее как стиральный порошок - вакцинируйтесь, и все будет хорошо! Никита Троянский, эпидемиолог
Никита Троянский, эпидемиолог
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В Германии в общественном транспорте можно ездить только с ковид-сертификатом

ФОТО: EPA/Scanpix

В Германии со среды общественный транспорт могут использовать только люди, вакцинированные против Covid-19, переболевшие им или недавно получившие отрицательный результат теста, пишет DW.

Если во время контроля пассажир не сможет предоставить доказательства, что он соответствует какому-либо из этих условий, ему придется покинуть общественный транспорт на следующей же остановке. Железнодорожный оператор Deutsche Bahn начал проверки в экспериментальном порядке уже во вторник. Впрочем, критики ограничений выражали сомнение, получится ли это реализовать и контролировать.

Подобные требования вступили в силу и для людей, которые хотят посещать рабочие места.

В Германии средний недельный показатель распространения коронавируса превысил 400 случаев на 100 000 жителей, что является новым максимумом с начала пандемии.

За последние сутки было подтверждено 66 884 новых случая Covid-19, скончались 335 человек.

В целом в Германии с начала пандемии коронавирусом заразились 5 497 795 человек, 99 768 из которых умерли.


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