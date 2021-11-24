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Может ли сегодня житель Латвии полностью полагаться на оплаченные государством медицинские услуги? Может ли каждый быть уверен, что при необходимости получит своевременную и достаточную врачебную помощь?

Подобные вопросы, особенно в последние недели, задают многие. Перегруженные пациентами с Covid-19 больницы с середины октября отменили плановые услуги, частично ограничено амбулаторное обслуживание. Даже неотложная помощь начала работать в режиме “медицины катастроф”, что означает сортировку пациентов.

Чрезвычайная ситуация в здравоохранении, к сожалению, не отменяет обострение других недугов. Ошибочно полагать, что это затрагивает лишь людей старшего возраста. По здоровью населения Латвии по-прежнему заметно отстает от средних показателей Евросоюза, причем, по данным Министерства здравоохранения, многие проблемы затрагивают и молодых людей. Например, в 2019 году почти половина, или 42,1% жителей Латвии в возрасте от 16 лет имели хронические заболевания или длительные проблемы со здоровьем.

Хорошая новость – многие риски для здоровья возможно своевременно выявить и устранить или, по меньшей мере, сильно ослабить их потенциально губительное воздействие в последующие годы. Современные методы диагностики позволяют вовремя обнаруживать изменения в организме и их причины. Например, обычный анализ крови покажет уровень холестерина в крови, допплерография отразит состояние сосудов головы и шеи, а компьютерная томография даст подробную картину внутренних изменений.

Однако, чтобы пройти подобные обследования за государственные деньги, жителю Латвии еще до кризиса Covid-19 приходилось порой месяцами дожидаться очереди. Такая же ситуация и с записью к врачам-специалистам, способным профессионально оценить результаты обследований, назначить лечение и выписать нужные лекарства. Услуги частных клиник, разумеется, доступнее, но и расходы несравнимо выше.

Разумнейшим компромиссом в такой ситуации становится приобретение полиса страхования здоровья. В последнее время люди все чаще пользуются его преимуществами. По данным Латвийской ассоциации страховщиков, в третьем квартале текущего года именно в страховании здоровья отмечен наибольший рост выплат страховых возмещений (на 15,4% до 58 миллионов евро). Специалисты это объясняют именно усугубляющейся неспособностью государства обеспечить требуемый объем медицинских услуг.

Реагируя на сложную ситуацию в здравоохранении, страховая компания “Compensa Life” с ноября предлагает новое, улучшенное предложение страхования здоровья для частных лиц. Если прежде в Латвии страховые полисы чаще приобретались предприятиями коллективно для своих работников, то новый полис “Compensa Life” частные лица могут приобретать индивидуально.

Новый полис покрывает широкий спектр медицинских услуг. Он включает:

стопроцентное возмещение доли пациента в оплате амбулаторных и стационарных услуг,

платные консультации врачей-специалистов (включая дистанционные),

обследования на современном диагностическом оборудовании (компьютерная и магнитно-резонансная томография, ультрасонография, рентген и пр.),

лабораторные исследования,

визиты на дом семейного врача, педиатра и медсестры и другие услуги.

Небывалым прежде новшеством стали платные консультации педиатра и процедуры физиотерапии (ультразвуковая терапия, электротерапия, магнитотерапия и пр.). Дополнительная программа полиса покрывает зубоврачебные услуги, которые взрослым государство не оплачивает вообще.

Еще одним преимуществом полиса “Compensa Life” является обширная сеть договорных партнеров страховой компании. Для клиента это означает, что в этих медицинских учреждениях он даже на начальном этапе ничего не оплачивает своими деньгами – все расходы сразу же покрывает страховщик. Но если медицинская услуга получена в другом месте, где ее пришлось сначала оплатить из своих средств, в случае с “Compensa Life” заявка на получение страхового возмещения подается быстро, удобно и просто. Это можно сделать через особое мобильное приложение, где отражена вся актуальная информация о приобретенном полисе страхования здоровья, оказанных услугах, страховых программах, лимитах и пр. Для удобства клиента может быть оформлен электронный полис в виде пластиковой карты.

Как признает Марис Андерсонс, председатель правления SIA “Medicīnas sabiedrība “ARS””, в отношении медицинского страхования в последние годы наблюдается стабильная тенденция – около 43% клиентов ARS имеют полисы страхования здоровья. Чаще всего полисы используются для стандартных медицинских услуг – врачебных консультаций и обследований. Для большинства клиентов полисы приобретены работодателем, поскольку для частных лиц такая возможность в Латвии была сильно ограничена. M.Андерсонс согласен, что в это трудное для здравоохранения время полис служит хорошим вкладом в укрепление здоровья, и позитивно, что страхование здоровья становится доступным частным лицам.

“Латвия может гордиться выдающимися врачами и достижениями в медицине, но, к сожалению, этого не скажешь про уровень сервиса. Если эта сфера будет развиваться и улучшаться, а я знаю, что ряд частных лечебных учреждений, в том числе и ARS, над этим уже активно работают, предполагаю, что интерес частных лиц к возможности приобретения страхования здоровья в будущем возрастет,” прогнозирует M.Андерсонс.

С учетом нынешней сложной ситуации важно выбрать надежнейший подход к собственному здоровью. Заметно снизить риски можно, не ставя все на перегруженную сегодня государственную медицинскую систему, а приобретя подушку безопасности – частное страхование здоровья.

Для приобретения полиса страхования здоровья обращайтесь к консультанту “Compensa Life” или запишитесь на консультацию, заполнив заявку на сайте Начальная страница » Контакты » Спрашивай или подавай заявку на консультацию! (compensalife.eu) или позвонив по телефону 676

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