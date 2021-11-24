Еврокомиссия выделила Латвии, Литве и Польше 200 млн евро. На что пустим деньги мы?

По словам премьера, в Европе есть общее понимание того, что Беларусь проводит гибридную атаку, незаконную и недопустимую. Поэтому важно защитить как страны, затронутые этой ситуацией, так и общую внешнюю границу ЕС и Шенгенской зоны.

Кариньш подчеркнул, что Еврокомиссия изменила свою позицию по ситуации на внешней границе ЕС.

По его словам, конкретные цели, на которые могут быть выделены дополнительные деньги, еще не известны, но защита границы - это не только ограждение, необходим также инвентарь.

"Я убежден, что мы сможем эффективно использовать эти средства. Мы будем говорить о том, чтобы деньги можно было направить на строительство забора, что является важным подспорьем", - сказал Кариньш.