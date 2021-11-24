Ср, 24.11.2021
18 декабря мы увидим, что будет с мерами безопасности. Каспар Берзиньш, советник министра здравоохранения
Каспар Берзиньш, советник министра здравоохранения
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Еврокомиссия выделила Латвии, Литве и Польше 200 млн евро. На что пустим деньги мы?

Забор на границе Латвии и Беларуси ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

С Еврокомиссией ведутся переговоры о том, чтобы дополнительные 200 млн евро, выделенные Латвии, Литве и Польше, могли быть потрачены на строительство заборов на границе с Беларусью. Об этом рассказал премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе LTV "Утренняя панорама".

По словам премьера, в Европе есть общее понимание того, что Беларусь проводит гибридную атаку, незаконную и недопустимую. Поэтому важно защитить как страны, затронутые этой ситуацией, так и общую внешнюю границу ЕС и Шенгенской зоны.

Кариньш подчеркнул, что Еврокомиссия изменила свою позицию по ситуации на внешней границе ЕС.

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По его словам, конкретные цели, на которые могут быть выделены дополнительные деньги, еще не известны, но защита границы - это не только ограждение, необходим также инвентарь.

"Я убежден, что мы сможем эффективно использовать эти средства. Мы будем говорить о том, чтобы деньги можно было направить на строительство забора, что является важным подспорьем", - сказал Кариньш.

Пока неизвестны ни конкретная сумма финансирования для каждой страны, ни время, когда оно может быть получено.


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