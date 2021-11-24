Ровно год назад в этот день, 24 ноября, свет увидело наше детище, многократно взвешенное и заботливо лелеянное - мы дали ему вызывающее имя, назвав его Klik. Наша радость за сделанное была велика, но очень коротка, так как первый год пандемии был сложным, иногда мучительным и полным незнания, даже обреченности в связи с тем, как будем жить дальше. Сегодня выросли мы и мир вместе с нами - мы стали умнее, вдумчивее, мы вакцинированы и гордимся почти 6000 абонентами онлайн-журнала Klik!

Все новое - всегда неизведанное, вызывающее естественное противодействие и пассивное оцепенение. Это страх перед переменами, боязнь ошибиться, вакцинироваться, взять на себя ответственность, позволить себе, решиться. Глаза у страха велики, но у смелости есть ясность разума, поэтому у нас есть и всегда была смелость доказать, что захватывающее содержание качественной журналистики - пища для мозга, остаточную ценность которой добавляет вложенный труд журналистов, редакторов и профессионалов СМИ. В этом наш азарт - ежедневно доказывать, что каждый клик в мозгах - не одинокий всплеск мысли, а искрящий миллионами нейронов огонь разума, делающий общество Латвии лучше, более образованным и информированным.

Однако нет дыма без огня. Вчера снова сидел допоздна на работе, укоряя себя за то, что я не дома с семьей и детьми, но хочу отделить зерна мыслей от плевел, чтобы сказать большое спасибо за вашу поддержку и вашу способность поверить в нашу работу, начиная каждый день с TVNET GRUPA и цифровой периодикой Klik.

Мы каждый хотим, чтобы нас оценили, услышали и выслушали, это - столь необходимая каждому человеку личная близость, которая часто не берется, а дается. Тогда почему работающие в СМИ воспринимают свою обязанность перед обществом как важнейшую жизненную миссию и поэтому часто не замечают призывы близких людей получить внимание и заботу? Является ли лицемерием требовать от других то, чего не можем сами? Нет,

это протест против режима экономии мышления в Латвии, непереносимости декларативной коммуникации и всеобъемлющего равнодушия, которые гонят нас вперед.

Журналисты - не избранные, в каждой сфере и профессии есть тысячи профессионалов, которые вспыхивают и выгорают каждый рабочий день, чтобы у нас у всех было более легкое, лучшее и безопасное будущее и включающее разнообразие латвийское общество. Это вопрос, на который ответ должен найти каждый из нас - является ли самопожертвование единственным путем и действительно ли мы не имеем право добиваться и наслаждаться полноценной жизнью?

Я верю, что вместе мы можем все, поэтому мы - журналисты и редакторы - смотрим в глаза лжецам и мошенникам, пасторам и проповедникам, гениям и труженикам, принимающим решения и исполняющим их, лауреатам и осужденным, отторгнутым и любимым, чтобы рассказать о человеке как о мериле всех вещей, показать красоту нашего разнообразия и воодушевить на начало нового трудового дня в информационно просвещенном и требовательным к себе и остальным обществе Латвии.