"Манчестер Сити", "ПСЖ" и ещё три клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Группа А

Брюгге - РБ Лейпциг 0:5

Манчестер Сити - ПСЖ 2:1

Немецкий "РБ Лейпциг" на выезде одержал разгромную победу над бельгийским "Брюгге". Голами в составе победителей отметились Андре Силва, а также Кристофер Нкунку и Эмиль Форсберг, которые оформили по дублю.

В другом матче группы "А" английский "Манчестер Сити" с минимальным счётом обыграл "ПСЖ". На 50-й минуте Килиан Мбаппе замкнул прострел Лионеля Месси, выведя гостей вперёд. На 63-й минуте Рахим Стерлинг сравнял счёт в матче, а на 76-й минуте Габриэл Жезус установил итоговый счёт на табло.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Лучшие бомбардиры-англичане в истории #ЛигаЧемпионов:



⚽️3⃣0⃣ Уэйн Руни

⚽️2⃣4⃣ Пол Скоулз

⚽️2⃣3⃣ Рахим Стерлинг 📸

⚽️2⃣3⃣ Фрэнк Лэмпард

⚽️2⃣1⃣ Стивен Джеррард pic.twitter.com/Wr8zhS5rZH — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 24, 2021

После пяти туров "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице группы "А", имея в своём активе 12 очков. "ПСЖ" (8 очков) располагается на втором месте. Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Группа B

Атлетико Мадрид - Милан 0:1

Ливерпуль - Порту 2:0

Единственный гол Жуниора Мессьяса решил исход поединка между "Атлетико" и "Миланом". Эта победа стала первой для итальянской команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В другом матче группы "В" "Ливерпуль" одолел "Порту" благодаря голам Тьяго Альканатары и Мохамеда Салаха. После пяти туров "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу группы "D", имея в своём активе 15 очков. "Порту" с пятью очками идёт на втором месте. По четыре очка имеют "Атлетико" и "Милан".

Группа C

Бешикташ - Аякс 1:2

Спортинг - Боруссия Дортмунд 3:1

Амстердамский "Аякс" одержал волевую победу в выездном матче с "Бешикташем". Дубль в составе амстердамской команды оформил Себастьен Аллер, а единственный гол турков с 11-метровой отметки забил Рашид Геззаль.

Дортмундская "Боруссия" на выезде уступила лиссабонскому "Спортингу" и лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник лиссабонцев Педру Гонсалвеш. Девять минут спустя Гонсалвеш оформил дубль. На 81-й минуте Педро Порро довёл счёт до разгромного, а в самой концовке встречи немцы отыграли один гол благодаря Дониэллу Малену.

После пяти игр "Аякс" возглавляет турнирную таблицу группы "C", имея в своём активе 15 очков. Вторую строчку занимает "Спортинг" (9 очков), который также гарантировал себе выход в плей-офф.

Группа D

Интер - Шахтёр Донецк 2:0

Шериф - Реал Мадрид 0:3

Миланский "Интер" на своём поле добился ожидаемой победы над донецким "Шахтёром". Оба гола в составе итальянцев забил босниец Эдин Джеко.

Также лёгкую победу одержал мадридский "Реал", который на выезде обыграл тираспольский "Шериф". В составе испанцев гол на свой счёт записали Давид Алаба, Тони Кроос и Карим Бензема.