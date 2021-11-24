Выявлено 1279 новых случаев Covid-19. Скончались 56 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

13 человек в возрасте от 60 до 69 лет;

12 человек в возрасте от 70 до 79 лет;

17 человек в возрасте от 80 до 89 лет;

четыре человека в возрасте от 90 до 99 лет.

45 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. 11 человек были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 749 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 430 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 742,6 до 721 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 10,1%. Было сделано 12 609 тестов.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 249 037 человек.

Таким образом, общее количество умерших пациентов с Covid-19 достигло 4063 человек.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось на 5,75% - с 1026 до 967 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Меньше 1000 пациентов с Covid-19 (958) в больницах было последний раз 16 октября.

За минувшие сутки госпитализированы 85 пациентов с Covid-19, выписано 126 человек. Как сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний, 56 больных коронавирусом вчера скончались.

В настоящее время в больницах находятся 792 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 175 человек тяжелое.

Всего с начала пандемии на лечении в больницах находилось 21 735 пациентов с Covid-19.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 2015 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 12 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Среди умерших 7 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходят лечение 1454 пациента с Covid-19 - на пятьдесят меньше, чем сутками ранее, 132 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,2 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 6,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 945 случаев. Этот показатель сокращается третью неделю. Доля положительных ответов среди тестов немного выросла - до 10%.

Эстония

За сутки в Эстонии проанализирован 6261 тест на Covid-19, положительный результат дали 655 из них. 438 позитивных теста принадлежат невакцинированным, а 217 - полностью вакцинированным людям.

По состоянию на утро среды в больницах находятся 376 пациентов с коронавирусом, за сутки скончались девять заразившихся Covid-19.

Стационарное лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 304 пациентам, 224 из них (73,7%) не вакцинированы, а у 80 человек (26,3%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 28 новых историй болезни.