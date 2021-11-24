В Риге в ноябре число вакцинированных выросло на 15,7%

Среди микрорайонов наибольший рост охвата вакцинацией был в Спилве, Волери и Болдерае - на 34,4%, 33,3% и 31% соответственно. Однако охват вакцинацией в этих микрорайонах все же сравнительно невелик - от 43% до 55%.

Самый высокий охват вакцинацией был в Бебербеки, где к концу ноября он достигнет 70%.

В целом по Риге охват вакцинацией людей всех национальностей к концу ноября увеличится до 59%. В свою очередь, среди нелатышей охват вакцинацией в столице меньше - 54%.

Наибольший рост охвата прививками среди нелатышей в столице произошел в Волери, где он увеличился на 66,7%.