В Риге в ноябре число вакцинированных выросло на 15,7%
В Риге число людей, вакцинированных от Covid-19, увеличилось в ноябре на 15,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
В Риге число людей, вакцинированных от Covid-19, увеличилось в ноябре на 15,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Среди микрорайонов наибольший рост охвата вакцинацией был в Спилве, Волери и Болдерае - на 34,4%, 33,3% и 31% соответственно. Однако охват вакцинацией в этих микрорайонах все же сравнительно невелик - от 43% до 55%.
Самый высокий охват вакцинацией был в Бебербеки, где к концу ноября он достигнет 70%.
Наибольший рост охвата прививками среди нелатышей в столице произошел в Волери, где он увеличился на 66,7%.
Как сообщалось, за месяц доля полностью вакцинированного населения больше всего увеличилась в Латгале - на 11 процентных пунктов.