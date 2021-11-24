Ср, 24.11.2021
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Состоится Всемирный диктант по латгальскому языку

Флаг Латгале ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В субботу, 27 ноября, состоится пятый Всемирный диктант по латгальскому языку, сообщили агентству LETA в организации LgSC.

Диктант будет транслироваться в радиопрограмме Kolnasāta в субботу вечером в 18.15 на Латвийском радио 1, а также в видеоформате на портале общественных СМИ lsm.lv, портале латгальской культуры lakuga.lv и в социальных сетях. В этом году для диктанта актриса Инга Мисане-Грасберга прочитает отрывок из еще не опубликованного рассказа Илзе Сперги.

Текст диктанта подготовлен в соответствии с утвержденными в 2007 году правилами латгальского правописания.

"Принимая во внимание тот факт, что единые нормы латгальской письменности существуют уже с начала 20-го века, и судя по тому, что мы видим в общественной среде, навыки грамотного письма на латгальском языке все еще находятся на относительно низком уровне", - признает Эдите Хусаре, руководитель lakuga.lv.

Причины этого в том, что латгальский письменный язык не преподается в школах уже более 80 лет, и каждый, кто хочет писать на латгальском языке, должен учиться этому самостоятельно.

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"Поэтому на портале lakuga.lv мы регулярно стараемся просвещать и рассказывать о проблемах латгальской письменности", - добавила Хусаре.

После окончания диктовки текст диктанта будет доступен для просмотра на lakuga.lv и lsm.lv.


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