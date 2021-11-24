В Латвии появился первый мусоровоз с функцией мойки контейнеров

Экологически чистый мусоровоз, работающий на компримированном природном газе, является еще одним признаком движения компании к полному отказу от дизельных автомобилей. Новый мусоровоз значительно сократит время мытья контейнеров. Его покупка и оборудование обошлись почти в четверть миллиона евро.

Новый автомобиль Clean R работает на сжатом природном газе (CNG) и оснащен системой очистки отходов NORBA, а также системой очистки KEOXER Lite. Бак, находящийся между кабиной и устройством, предназначен для чистой воды, куда можно добавлять моющее или дезинфицирующее средство. Таким образом можно обеспечить не только мытье, но и дезинфекцию контейнеров.

Мытье одного контейнера занимает до 12 секунд, на короткий цикл мойки расходуется 5 литров воды, на длинный – 10 литров.

"Это первый в Латвии мусоровоз с функцией мойки контейнеров. С его помощью мы сможем сделать мойку контейнеров более эффективной и экологически чистой, потому что мы будем мыть и дезинфицировать контейнеры прямо на месте у клиента. До сих пор мы организовывали мойку контейнеров в процессе обмена, доставляя грязные контейнеры отдельным транспортом на базу Clean R на улице Виеталвас, 5. Там их мыли, а затем возвращали обратно клиенту. Возможность избежать лишних поездок и выполнить задачу за десятки секунд позволяет нам стать намного эффективнее, а также снизить экологический ущерб, наносимый автомобильным транспортом", – рассказывает Гунтарс Левицс, член правления Clean R.

Мытье контейнеров возможно при температуре воздуха выше +5 градусов Цельсия. После мытья контейнеров грязная вода сливается в специальный резервуар, не загрязняя окружающую среду.

За одну заправку бака чистой водой можно помыть 150-300 контейнеров в зависимости от их размера.