Кулачные бои признали официальным видом спорта в России
Кулачные бои признали официальным видом спорта в России. Турниры будут проводиться под эгидой Федерации бокса России (ФБР), сообщает "Интерфакс".
Кулачные бои признали официальным видом спорта в России. Турниры будут проводиться под эгидой Федерации бокса России (ФБР), сообщает "Интерфакс".
Сообщается, что с 1 декабря турниры будут проводиться под эгидой Федерации бокса России. Как отмечает генеральный секретарь ФБР Кирилл Щекутьев, организация займётся лицензированием промоутеров, менеджеров и бойцов, которые хотят принимать участие в соревнованиях по кулачным боям.
"Помимо олимпийского бокса, мы решили навести порядок и в других направлениях. Начали с профессионального бокса. А в последние два-три года в России, как и по всему миру, начали обретать популярность кулачные бои. На самом деле это исконно наша, русская дисциплина. Поэтому мы решили, что именно Федерация бокса России должна взять под контроль всю эту историю", - приводит слова Щекутьева "Чемпионат".
Министерство спорта России попросило ФБР уделить особое внимание соблюдению медицинских требований - бойцам предстоит углублённое обследование перед участием в поединках.
Самыми популярными промоушенами, проводящими в России соревнования по кулачным боям, считаются компании Hardcore FC и Top Dog FC, в котором выступает латвийский боец Даниил Весненок. Одним из самых популярных промоушенов в мире считается американский Bare Knuckle FC.
Видео: Бой Даниила Весненока и Алексея Мельника в Top Dog FC