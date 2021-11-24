Кулачные бои признали официальным видом спорта в России

Сообщается, что с 1 декабря турниры будут проводиться под эгидой Федерации бокса России. Как отмечает генеральный секретарь ФБР Кирилл Щекутьев, организация займётся лицензированием промоутеров, менеджеров и бойцов, которые хотят принимать участие в соревнованиях по кулачным боям.

Был разработал регламент, на соревнованиях будет система допинг-контроля, а бойцы могут быть дисквалифицированы за мат.

"Помимо олимпийского бокса, мы решили навести порядок и в других направлениях. Начали с профессионального бокса. А в последние два-три года в России, как и по всему миру, начали обретать популярность кулачные бои. На самом деле это исконно наша, русская дисциплина. Поэтому мы решили, что именно Федерация бокса России должна взять под контроль всю эту историю", - приводит слова Щекутьева "Чемпионат". ​